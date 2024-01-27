Bukan Makanan, Jessica Mila Justru Mengidam Hal Ini Selama Hamil

Jessica Mila tak pernah ngidam makanan selama hamil (Foto: Instagram/jscmila)

JAKARTA - Jessica Mila saat ini tengah mengandung calon buah hatinya yang pertama. Usia kandungannya pun telah memasuki bulan ketujuh, yang artinya ia akan melahirkan dalam dua bulan lagi.

Pada kehamilannya saat ini, istri Yakup Hasibuan tersebut mengungkapkan momen ngidam yang ia rasakan. Menariknya, wanita 30 tahun itu mengatakan dirinya tak memiliki momen ngidam aneh selama kehamilan.

BACA JUGA: Jessica Mila dan Yakup Hasibuan Mulai Siapkan Nama untuk Calon Anak Pertama

Namun, alih-alih ngidam makanan, Mila justru mengaku lebih banyak menginginkan jalan-jalan dan liburan saat hamil.

“Gak ada sih kalau makanan, ngidamnya jalan-jalan. Kemana aja, pokoknya liburan,” ungkap Jessica dilansir kanal YouTube, Intens Investigasi, Sabtu (27/1/2024).

Jessica Mila tak pernah ngidam makanan selama hamil (Foto: Instagram/jscmila)





Mila mengatakan dirinya justru ngidam untuk pergi ke tempat-tempat yang memiliki udara segar dan pemandangan indah. Bahkan ia pun malas untuk berkunjung ke pusat perbelanjaan selama masa kehamilannya ini.