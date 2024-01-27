Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bukan Makanan, Jessica Mila Justru Mengidam Hal Ini Selama Hamil

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |19:45 WIB
Bukan Makanan, Jessica Mila Justru Mengidam Hal Ini Selama Hamil
Jessica Mila tak pernah ngidam makanan selama hamil (Foto: Instagram/jscmila)
A
A
A

JAKARTA - Jessica Mila saat ini tengah mengandung calon buah hatinya yang pertama. Usia kandungannya pun telah memasuki bulan ketujuh, yang artinya ia akan melahirkan dalam dua bulan lagi.

Pada kehamilannya saat ini, istri Yakup Hasibuan tersebut mengungkapkan momen ngidam yang ia rasakan. Menariknya, wanita 30 tahun itu mengatakan dirinya tak memiliki momen ngidam aneh selama kehamilan.

Namun, alih-alih ngidam makanan, Mila justru mengaku lebih banyak menginginkan jalan-jalan dan liburan saat hamil.

“Gak ada sih kalau makanan, ngidamnya jalan-jalan. Kemana aja, pokoknya liburan,” ungkap Jessica dilansir kanal YouTube, Intens Investigasi, Sabtu (27/1/2024).

Jessica Mila

Jessica Mila tak pernah ngidam makanan selama hamil (Foto: Instagram/jscmila)


Mila mengatakan dirinya justru ngidam untuk pergi ke tempat-tempat yang memiliki udara segar dan pemandangan indah. Bahkan ia pun malas untuk berkunjung ke pusat perbelanjaan selama masa kehamilannya ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
