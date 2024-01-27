Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jessica Mila dan Yakup Hasibuan Mulai Siapkan Nama untuk Calon Anak Pertama

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |17:05 WIB
Jessica Mila dan Yakup Hasibuan Mulai Siapkan Nama untuk Calon Anak Pertama
Jessica Mila dan Yakup Hasibuan mulai siapkan nama untuk calon anak pertama (Foto: Instagram/jscmila)
JAKARTA - Jessica Mila akan melahirkan buah hati pertamanya dalam dua bulan lagi. Momen kelahiran buah hatinya bahkan tidak hanya dinantikan olehnya, tetapi juga sang suami, Yakup Hasibuan.

Bintang film Imperfection ini mengatakan kondisi dirinya dan sang jabang bayi dalam keadaan sehat.

“Puji Tuhan sehat, kalau dilihat dari grafiknya dari awal check up sampai sekarang dokter bilang itu bagus perkembangannya,” ungkap Jessica dalam tayangan kanal YouTube, Intens Investigasi, dikutip Sabtu (27/1/2024).

Jessica dan Yakup mengatakan prediksi jenis kelamin bayi mereka ada perempuan. Namun, di momen detik-detik persalinannya ini, Jessica dan Yakup pun mengaku belum menyiapkan nama untuk anak pertamanya.

Jessica Mila dan Yakup Hasibuan

Jessica Mila dan Yakup Hasibuan mulai siapkan nama untuk calon anak pertama (Foto: Instagram/jscmila)

Meski begitu, keduanya sudah mulai memikirkan nama yang pas untuk sang jabang bayi mereka.

“Belum (menyiapkan) nih, kemarin kepikirannya setelah 7 bulanan. Sekarang nih harusnya kita mulai cari-cari (nama), cuma belum dapat, belum deal,” ungkap Yakup.

Tak hanya mereka berdua, diskusi soal nama anak pertama mereka juga dilakukan bersama keluarga besar. Bahkan Yakup mengatakan jika mereka masih menunggu masukan nama dari orangtua untuk calon cucu.

Yakup juga mengatakan nama sang anak nantinya akan tetap memakai marga suku Batak.

