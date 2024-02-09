Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jamrud Ajak Penonton Bernyanyi dan Melompat Bersama di Hajatan Rakyat Cibinong

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |15:22 WIB
Jamrud Ajak Penonton Bernyanyi dan Melompat Bersama di Hajatan Rakyat Cibinong
Jamrud ajak penonton melompat dan bernyanyi di Hajatan Rakyat Cibinong (Foto: iNews)
A
A
A

CIBINONG - Band beraliran hard rock, Jamrud, turut memeriahkan acara Hajatan Rakyat Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat (9/2/2024), penampilan Band asal Cimahi ini dibuka dengan lagu hitsnya yang bertajuk ‘Kabari Aku’.

Para penonton pun terlihat sangat bersemangat untuk melompat bersama dengan Krisyanto dan kawan-kawan.

“Masih semangat semuanya?” tanya Krisyanto, sang vokalis kepada seluruh penonton yang hadir.

Suasana semakin pecah ketika Jamrud membawakan lagu ‘Berakit-rakit’. Para penonton pun ikut bernyanyi bersama sekaligus melompat kegirangan sambil melemparkan tangan metal.

Hajatan Rakyat Cibinong

Jamrud ajak penonton melompat dan bernyanyi di Hajatan Rakyat Cibinong (Foto: iNews)


“Pakansari! Are you ready?” ujarnya.

Jamrud juga turut membawakan lagu ‘Ningrat’ yang identik dengan alunan musik tradisional gamelan pada lagu tersebut. Beberapa lagu hits lainnya seperti ‘Putri’ dan ‘Waktuku Mandi’ juga turut dinyanyikan di depan ribuan pendukung Ganjar-Mahfud yang hadir di Stadion Pakansari

Sebagai informasi, Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud ini juga dimeriahkan oleh deretan artis ternama Tanah air seperti Slank, Anang Hermansyah, Kuburan Band, PAS Band, Jamrud, dan para penyanyi Dangdut KDI (Dina, Kania Permatasari, Shela Julian, dan Yayuk).

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/24/205/2506513/25-tahun-berkarier-jamrud-sempat-alami-masa-sulit-jadi-band-independen-b42LDdgapg.jpg
25 Tahun Berkarier, Jamrud Sempat Alami Masa Sulit Jadi Band Independen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/23/205/2506360/25-tahun-berkarya-jamrud-gelar-konser-virtual-perspective-SGrJe45iW9.jpg
25 Tahun Berkarya, Jamrud Gelar Konser Virtual 'Perspective'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/02/13/205/1310971/terheboh-the-best-dua-dekade-album-terbaru-jamrud-segera-rilis-UsSD8kNffs.jpg
TERHEBOH: The Best Dua Dekade, Album Terbaru Jamrud Segera Rilis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/02/12/206/1310692/jamrud-andalkan-sosial-media-untuk-jualan-cd-wl7PucvqlG.jpg
Jamrud Andalkan Sosial Media untuk Jualan CD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/02/12/205/1310368/jamrud-akan-rilis-album-the-best-dua-dekade-q6YJQOhlZg.jpg
Jamrud akan Rilis Album The Best Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2010/01/12/205/293264/WcfIKlB2ij.jpg
Terima Kasih Jamrud untuk Gus Dur
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement