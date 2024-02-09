Jamrud Ajak Penonton Bernyanyi dan Melompat Bersama di Hajatan Rakyat Cibinong

CIBINONG - Band beraliran hard rock, Jamrud, turut memeriahkan acara Hajatan Rakyat Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat (9/2/2024), penampilan Band asal Cimahi ini dibuka dengan lagu hitsnya yang bertajuk ‘Kabari Aku’.

Para penonton pun terlihat sangat bersemangat untuk melompat bersama dengan Krisyanto dan kawan-kawan.

BACA JUGA: Hajatan Rakyat Cibinong Turut Dimeriahkan 5 Penyanyi Jebolan KDI

“Masih semangat semuanya?” tanya Krisyanto, sang vokalis kepada seluruh penonton yang hadir.

Suasana semakin pecah ketika Jamrud membawakan lagu ‘Berakit-rakit’. Para penonton pun ikut bernyanyi bersama sekaligus melompat kegirangan sambil melemparkan tangan metal.

Jamrud ajak penonton melompat dan bernyanyi di Hajatan Rakyat Cibinong (Foto: iNews)





“Pakansari! Are you ready?” ujarnya.

Jamrud juga turut membawakan lagu ‘Ningrat’ yang identik dengan alunan musik tradisional gamelan pada lagu tersebut. Beberapa lagu hits lainnya seperti ‘Putri’ dan ‘Waktuku Mandi’ juga turut dinyanyikan di depan ribuan pendukung Ganjar-Mahfud yang hadir di Stadion Pakansari

BACA JUGA: Hajatan Rakyat di Cibinong Dibuka dengan Kesenian Khas Jawa Barat

Sebagai informasi, Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud ini juga dimeriahkan oleh deretan artis ternama Tanah air seperti Slank, Anang Hermansyah, Kuburan Band, PAS Band, Jamrud, dan para penyanyi Dangdut KDI (Dina, Kania Permatasari, Shela Julian, dan Yayuk).

(van)