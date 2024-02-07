Sinopsis Film Death Wish, Bruce Willis dan Dendam yang Belum Terbalas

JAKARTA - Sinopsis Film Death Wish akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Death Wish adalah film vigilante Amerika tahun 2018 yang merupakan remake dari film tahun 1974 dengan judul yang sama, dan dibintangi oleh Bruce Willis.

Film ini juga dibintangi oleh Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Dean Norris, dan Kimberly Elise. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 18% berdasarkan 163 ulasan dan rating rata-rata 4,1/10.

Sinopsis Film Death Wish

Cerita Dokter bedah trauma Paul Kersey tinggal bersama istri, Lucy, dan putrinya, Jordan, di Chicago. Saat keluarga mengunjungi restoran bersama saudara laki-laki Paul, Frank, Miguel sebagai pelayan parkir diam-diam mencatat alamat mereka setelah mendengar bahwa mereka berencana tinggal di luar.

Paul tiba-tiba dipanggil ke rumah sakit, sementara Jordan dan Lucy pulang ke rumah tepat saat tiga penjahat bersenjata masuk, menyebabkan Lucy dan Jordan ditembak ketika mereka mencoba melawan. Lucy tewas dan Jordan selamat, tetapi dalam keadaan koma.

Paul frustrasi dengan kurangnya kemajuan polisi dalam penanganan kasus ini, mempertimbangkan untuk membeli senjata api. Ketika seorang anggota geng dibawa ke rumah sakit dan senjatanya jatuh, Paul diam-diam mengambilnya dan berlatih menembak. Kemudian, ia menggunakannya untuk menghentikan perampokan mobil, mengalami luka di tangan kirinya dalam prosesnya.

Video perampokan mobil tersebut menjadi viral, memberi Paul julukan "Grim Reaper". Setelah merawat seorang anak yang diserang karena menolak menjual narkoba untuk seorang dealer yang menyebut dirinya "Ice Cream Man", Paul menembaknya di siang hari.

Berita terus-menerus menunjukkan pendapat yang terbagi antara dukungan dan kecaman terhadap perang Paul melawan penjahat kejam. Kemudian di rumah sakit Paul, Paul mengenali Miguel yang sekarat di meja operasinya dengan mengenakan jam tangan yang dicuri dari rumahnya.

Paul menyusup ke ponsel Miguel, membawanya ke toko minuman keras yang menjual barang curian. Pemiliknya, Ponytail, mengenali Paul dan memberi tahu penjahat lainnya, Fish. Fish menyelinap masuk dan tanpa sengaja membunuh Ponytail saat mencoba menembak Paul.