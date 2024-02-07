Sinopsis Film Mile 22, Kolaborasi Mark Wahlberg dan Iko Uwais

JAKARTA - Sinopsis film Mile 22 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Mile 22 adalah film thriller aksi mata-mata Amerika tahun 2018 yang disutradarai oleh Peter Berg dan ditulis oleh Lea Carpenter, berdasarkan cerita oleh Carpenter dan Graham Roland.

Film ini dibintangi oleh Mark Wahlberg, Iko Uwais, John Malkovich, Lauren Cohan, dan Ronda Rousey. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 23% berdasarkan 192 ulasan dan rating rata-rata 4,2/10.

Sinopsis Film Mile 22

Petugas CIA James Silva memimpin unit top secret CIA Special Activities Division, kode-nama Overwatch, untuk menyusup ke rumah aman Federal Security Service (FSB) Rusia di Amerika Serikat. Di bawah pengawasan James Bishop, misi Overwatch adalah menemukan dan menghancurkan pengiriman cesium sebelum zat yang sangat beracun itu dapat digunakan sebagai senjata untuk membunuh ribuan orang.

Unit tersebut membunuh penghuni, sementara Agen Overwatch Alice Kerr terluka. Salah satu Rusia, seorang pemuda berusia 18 tahun bernama Anatole Kuragin, terjatuh dari jendela selama ledakan setelah gagal menyelamatkan cesium. Silva mengeksekusi Kuragin meskipun ia merayu, dan semua orang melarikan diri.

Enam belas bulan kemudian, petugas polisi Indocarr, Li Noor menyerah di Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk bernegosiasi agar diberi izin keluar dari negara tersebut sebagai imbalan informasi tentang cesium yang tersisa. Kerr memberi jaminan atas keandalan Noor sebagai aset, tetapi ia menolak untuk mengungkapkan kata sandi untuk cakram terenkripsi yang akan hancur sendiri sampai ia aman di pesawat. Sementara Noor diuji, Kerr mencoba untuk berdamai dengan masalah keluarganya. Axel, yang memimpin tim dari Indocarr State Intelligence Agency, tiba di kedutaan dan menuntut agar Noor diserahkan sementara Noor membela diri dari upaya pembunuhan oleh agen pemerintah Indocarr. Agen Overwatch Sam Snow dan Kerr tiba, terkejut dengan keahliannya dalam pertempuran, mengetahui bahwa Noor dulunya adalah Pasukan Khusus Indocarr.

Silva setuju untuk membawa Noor ke pesawat terbang yang berjarak 22 mil. Noor mengungkapkan bahwa ia mengkhianati pemerintah korup Indocarr karena membunuh keluarganya. Feed pengawasan Bishop padam, kemudian menyala lagi. Selama mati lampu, pria Axel meletakkan bom di mobil, yang meledak. Sementara unit Silva membantu menahan serangan pria Axel, Sam terluka parah. Silva memberikan dua granat pada Sam dan meninggalkannya, membiarkannya melakukan serangan bunuh diri terhadap penjahat yang tersisa.