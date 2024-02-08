333 Penari Gandrung Meriahkan Hajatan Rakyat Banyuwangi

BANYUWANGI - Gelaran Hajatan Rakyat yang digelar di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024), semakin meriah dan terasa begitu ‘sakral’.

Pasalnya, tak hanya menampilkan sederet penampilan artis Tanah Air, namun juga dimeriahkan oleh pertunjukkan seni budaya dari 333 Penari Gandrung dan 50 Orang Pelaku Seni dan Model dari Banyuwangi Ethno Carnival.

Ratusan penari dengan kostum tarian khas Banyuwangi itu tampak masuk ke area panggung diiringi alunan musik gamelan serta lagu daerah nan khas.

Pemilihan jumlah 333 penari tersebut diketahui merupakan nomor yang sama dengan pasangan Capres dan Cawapres 2024 Nomor Urut 3, Ganjar-Mahfud.

Di atas karpet merah yang digelar di atas panggung nan megah tersebut, para penari tersebut lantas mulai kompak menari mengikuti alunan musik.

Penampakan gelaran Hajatan Rakyat itu tak hanya sukses menampilkan lautan manusia yang tampak kompak mengenakan atribut berwarna merah, namun juga sukses menghadirkan keindahan dan keragaman Tanah Air lewat pertunjukkan seni budaya yang begitu bergengsi.

Bahkan, ratusan penari tersebut juga terlihat kompak memainkan selendang berwarna merah mereka, sambil melenggak-lenggokkan badan untuk melakukan Tari Gandrung.

Ratusan penari yang tampil tersebut diketahui dari Sanggar Tari Masa Ke Masa, Tari & Senja Art, serta dari Banyuwangi Ethno Carnaval.

Sebagai informasi, Tari Gandrung berasal dari kata "gandrung", yang berarti 'tergila-gila' atau 'cinta habis-habisan' dalam bahasa Jawa.

Kesenian ini masih satu genre dengan seperti ketuk tilu di Jawa Barat, tayub di Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian barat, lengger di wilayah Banyumas dan joged bumbung di Bali, dengan iringan musik (gamelan).

Bentuk kesenian yang didominasi tarian dengan orkestrasi khas ini populer di wilayah Banyuwangi yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, dan telah menjadi ciri khas dari wilayah tersebut, hingga tak salah jika Banyuwangi selalu diidentikkan dengan gandrung.

Seperti diketahui, Banyuwangi sering dijuluki Kota Gandrung dan patung penari gandrung dapat dijumpai di berbagai sudut wilayah Banyuwangi.