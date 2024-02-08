Lagu Salam Metal Berkumandang di Hajatan Rakyat Banyuwangi

BANYUWANGI - Slank mengajak beberapa musisi ternama lainnya untuk berduet bersama di panggung Hajatan Rakyat yang digelar di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).

Usai berduet dengan penyanyi jebolan Indonesian Idol, Novia Bachmid, Slank lantas kemudian turut mengajak penyanyi Oppie Andaresta untuk bernyanyi bersama.

Menariknya, Kaka CS dan Oppie menyanyikan lagu berjudul ‘Salam Metal’, yakni sebuah lagu yang baru-baru ini diciptakan langsung oleh Slank khusus untuk mendukung pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 3 Ganjar-Mahfud.

“Salam metal menang total

Rambut putih yang kita pilih

Merah putih semangat berkobar

Jangan lupa coblos pak ganjar!!

Dulu jaman Jokowi

Sekarang jaman Ganjar Pranowo

Dulu revolusi mental

Sekarang kita revolusi cinta

Salam metal menang total

Rambut putih yang kita pilih

Merah putih semangat berkobar

Jangan lupa coblos Pak Ganjar!!

Dulu jaman Jokowi

Sekarang jaman Ganjar Pranowo

Dulu bekerja keras

Sekarang ditambah bekerja cerdas!!,” demikian lantunan lagu yang dinyanyikan Slank dengan Oppie Andaresta.

Sontak, tak hanya membuat para Slankers yang hadir dibuat terhibur, penampilan ‘pecah’ antara Slank dengan Oppie Andaresta di konser Hajatan Rakyat tersebut juga sukses menyatukan seluruh pendukung Ganjar-Mahfud yang datang dari berbagai daerah Indonesia.

Dengan latar panggung nan mewah dan meriah, Slank dan Oppie kembali sukses menutup penampilan mereka, disusul dengan riuh sorak penonton yang meneriakkan nama Ganjar-Mahfud.

“Ganjar Mahfud, Menang! Menang! Menang!” teriak penonton.

