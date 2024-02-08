BANYUWANGI - Slank mengajak beberapa musisi ternama lainnya untuk berduet bersama di panggung Hajatan Rakyat yang digelar di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).
Usai berduet dengan penyanyi jebolan Indonesian Idol, Novia Bachmid, Slank lantas kemudian turut mengajak penyanyi Oppie Andaresta untuk bernyanyi bersama.
Menariknya, Kaka CS dan Oppie menyanyikan lagu berjudul ‘Salam Metal’, yakni sebuah lagu yang baru-baru ini diciptakan langsung oleh Slank khusus untuk mendukung pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 3 Ganjar-Mahfud.
“Salam metal menang total
Rambut putih yang kita pilih
Merah putih semangat berkobar
Jangan lupa coblos pak ganjar!!
Dulu jaman Jokowi
Sekarang jaman Ganjar Pranowo
Dulu revolusi mental
Sekarang kita revolusi cinta
Salam metal menang total
Rambut putih yang kita pilih
Merah putih semangat berkobar
Jangan lupa coblos Pak Ganjar!!
Dulu jaman Jokowi
Sekarang jaman Ganjar Pranowo
Dulu bekerja keras
Sekarang ditambah bekerja cerdas!!,” demikian lantunan lagu yang dinyanyikan Slank dengan Oppie Andaresta.
Sontak, tak hanya membuat para Slankers yang hadir dibuat terhibur, penampilan ‘pecah’ antara Slank dengan Oppie Andaresta di konser Hajatan Rakyat tersebut juga sukses menyatukan seluruh pendukung Ganjar-Mahfud yang datang dari berbagai daerah Indonesia.
Dengan latar panggung nan mewah dan meriah, Slank dan Oppie kembali sukses menutup penampilan mereka, disusul dengan riuh sorak penonton yang meneriakkan nama Ganjar-Mahfud.
“Ganjar Mahfud, Menang! Menang! Menang!” teriak penonton.
