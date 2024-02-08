Advertisement
MUSIK

Novia Bachmid Ajak Penonton Bergembira di Hajatan Rakyat Banyuwangi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |15:15 WIB
Novia Bachmid Ajak Penonton Bergembira di Hajatan Rakyat Banyuwangi
Novia Bachmid di Hajatan Rakyat Banyuwangi (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Novia Bachmid sukses ‘membakar’ suasana panggung Hajatan Rakyat yang digelar di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).

Pasalnya, dalam ‘Konser Rakyat 3 Menang Total, Suara Rakyat, Hati Rakyat!’ itu, Novia Bachmid sukses menghidupkan suasana lewat lagu berjudul Beraksi dari Kotak.

Novia sendiri tampil bak ‘rocker’ di atas panggung nan megah itu lewat outfit berupa dress panjang berwarna hitam dengan detail motif batik berwarna putih.

Novia Bachmid Ajak Penonton Bergembira di Hajatan Rakyat Banyuwangi

Novia juga tampak mendukung penampilannya dengan mengenakan kacamata hitam, serta gaya rambut kepang dua.

Lautan manusia yang hadir di lapangan tersebut lantas kompak ikut bernyanyi bersama Novia. Meski hujan tampak mengguyur wilayah Banyuwangi, hal tersebut tak menyurutkan semangat mereka untuk bisa menyaksikan konser Hajatan Rakyat itu.

Mereka juga tampak semangat mengibarkan bendera berwarna merah, yang menampilkan foto pasangan Capres dan Cawapres 2024 Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Usai sukses menghibur dan membakar semangat penonton yang hadir, Novia lantas sempat menyapa mereka.

Dalam kesempatan tersebut, Novia juga mengaku bahwa momen Hajatan Rakyat tersebut spesial baginya, karena ini pertama kali bagi Novia menginjakkan kaki di Banyuwangi.

“Aku mau cerita bahwa ini pertama kalinya aku ke Banyuwangi. Dan seneng banget ngeliat semuanya antusias. Hari ini walaupun hujan tapi tidak mengurangi semangat kalian semuanya hari ini,” tutur Novia di hadapan puluhan ribu penonton yang hadir.

Di momen tersebut, Novia juga kembali membakar semangat penonton dengan meneriakkan yel-yel Ganjar-Mahfud bersama-sama dan serentak.

“GANJAR MAHFUD!!!!” teriak Novia dengan suara lantangnya.

“Menang!! Menang!! Menang!!” timpal seluruh penonton.

