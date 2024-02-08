Duet Maut Slank dan Novia Bachmid Sukses Pecahkan Hajatan Rakyat Banyuwangi

Slank dan Novia Bachmid di Hajatan Rakyat Banyuwangi (Foto: ist)

BANYUWANGI - Suasana panggung Hajatan Rakyat yang digelar di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis sore (8/2/2024) kian meriah dan ‘pecah’.

Pasalnya, grup band Slank tampil di tengah-tengah mereka yang penampilannya telah dinanti-nanti oleh puluhan ribu penonton yang hadir.

Slank turut berduet dengan Novia Bachmid untuk membawakan lagu ‘Bang Bang Tut’ dengan iringan musik nan menghentak.

Penampilan Slank dengan Novia Bachmid pun tampak kompak dengan outfit serba gelap namun tampak memiliki motif batik nan khas.

Sontak, tak hanya membuat para Slankers yang hadir dibuat terhibur, penampilan ‘pecah’ antara Slank dengan Novia Bachmid di konser Hajatan Rakyat tersebut juga sukses menyatukan seluruh pendukung Ganjar-Mahfud yang datang dari berbagai daerah Indonesia.

Dengan latar panggung nan mewah dan meriah, Slank dan Novia Bachmid akhirnya sukses menutup penampilan mereka, disusul dengan riuh sorak penonton yang meneriakkan nama Ganjar-Mahfud.

“Ganjar Mahfud, Menang! Menang! Menang!” teriak penonton.

Sebelumnya, Novia Bachmid juga sukses menghidupkan suasana lewat lagu berjudul Beraksi dari Kotak.

Novia sendiri tampil bak ‘rocker’ di atas panggung nan megah itu lewat outfit berupa dress panjang berwarna hitam dengan detail motif batik berwarna putih.

Lautan manusia yang hadir di lapangan tersebut lantas kompak ikut bernyanyi bersama Novia. Meski hujan tampak mengguyur wilayah Banyuwangi, hal tersebut tak menyurutkan semangat mereka untuk bisa menyaksikan konser Hajatan Rakyat itu.

Mereka juga tampak semangat mengibarkan bendera berwarna merah, yang menampilkan foto pasangan Capres dan Cawapres 2024 Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

