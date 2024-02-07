Teuku Ryan dan Ria Ricis Sudah Tak Tinggal Serumah Selepas Umrah

JAKARTA - Ria Ricis sudah tak tinggal serumah dengan Teuku Ryan sebelum resmi menggugat cerai. Kuasa hukum Ryan, Dedi Rizal pun membenarkan kliennya itu sudah tak tinggal serumah dengan istrinya sejak kembali ke tanah air usai umrah.

Seperti yang diketahui, di momen tahun baru Ria Ricis dan Teuku Ryan pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Tak hanya berangkat berdua, kedua kakaknya Oki Setiana Dewi dan Shindy Putri juga ikut serta dalam perjalanan umroh mereka. Sepulang umrah, keduanya sudah tak lagi tinggal seatap.

"Kalau serumah sudah tidak, kalau Ryan bilang sih setelah pulang dari umrah. Januari ya," kata Dedi Rizal di kawasan Semanggi, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).

Dedi juga menegaskan bahwa Ryan tak bermaksud meninggalkan Ricis dan putri mereka, Moana. Hanya saja, Ryan telah mempertimbangkan bahwa ketika suami istri tinggal terpisah diharapkan menjadi momentum untuk introspeksi diri.

"Jadi tidak ada yang meninggalkan, tapi ini hanya pertimbangan biasa. Biasanya kalau ada prahara dalam rumah tangga, ada baiknya berpisah untuk saling masing-masing introspeksi diri. Tetapi setelah itu bersatu kembali," sambungnya.

BACA JUGA: