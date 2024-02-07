Teuku Ryan Bantah Selingkuh, Cintanya Hanya untuk Ria Ricis

JAKARTA - Gugatan cerai Ria Ricis kepada Teuku Ryan belakangan menjadi sorotan. Di tengah kabar gugatan perceraian yang dilayangkan Ria Ricis tersebut, isu perselingkuhan yang dilakukan Teuku Ryan lantas ikut menyeruak.

Salah satunya adalah kabar Teuku Ryan yang kedapatan jalan bersama saat pemutaran film di bioskop di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, bersama artis Celia Thomas.

Pengacara Teuku Ryan, Dedi Rizal Armidi lantas akhirnya ikut buka suara. Ia secara terang-terangan membantah isu perselingkuhan yang dilakukan Teuku Ryan itu.

Ia memastikan, sang klien memang terkenal sebagai sosok yang humble. Apalagi Ryan telah ikut terjun menjadi publik figur. Menurutnya, sang klien melakukan komunikasi dengan wanita lain dalam batas yang wajar sebagai rekan sesama profesi.

“Kalau isu orang ketiga ya namanya publik figur sangat mudah berkomunikasi, beradaptasi bersosialisasi dengan siapapun.

Jadi itu tidak benar. Saya sampaikan itu tidak benar,” ujar Dedi, saat ditemui awak media di Semanggi, Jakarta, Rabu, (7/2/2024).

“Tidak ada perselingkuhan baik yang dilakukan oleh Ryan maupun Ria Ricis. Kalaupun ada isu-isu lain dibelakang itu yang santer diomongin saya gak berani ngomong terlalu jauh,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga menyebut, bahwa Teuku Ryan telah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Ria Ricis yang sudah mereka biduk hingga 2 tahun itu.

Bahkan, menurutnya, sang klien kerap menyelesaikan masalah rumah tangga dengan cara kekeluargaan dan tidak serta merta langsung memilih jalur perceraian.