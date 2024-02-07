Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ria Ricis Gugat Cerai, Teuku Ryan Ngotot Rujuk

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |20:02 WIB
Ria Ricis Gugat Cerai, Teuku Ryan Ngotot Rujuk
Ria Ricis gugat cerai, Teuku Ryan ngotot rujuk (Foto: IG Ria Ricis)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Teuku Ryan, Dedi Rizal Armidi akhirnya buka suara tentang kabar gugatan perceraian yang dilayangkan Ria Ricis baru-baru ini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kepada kliennya itu.

Menurut Dedi, Teuku Ryan telah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Ria Ricis yang sudah mereka biduk hingga 2 tahun itu.

Bahkan, menurutnya, sang klien kerap menyelesaikan masalah rumah tangga dengan cara kekeluargaan dan tidak serta merta langsung memilih jalur perceraian.

Ria Ricis Gugat Cerai, Teuku Ryan Ngotot Rujuk

“Teuku Ryan adalah public figure dan kebetulan istrinya juga public figure, ini membuat lebih baiknya urusan keluarga diselesaikan dengan anggota keluarga terlebih dahulu,” ujar Dedi, saat ditemui awak media di Semanggi, Jakarta, Rabu, (7/2/2024).

“Tapi terlepas daripada itu tentunya selaku suami Ryan sudah berupaya dan terus menerus berusaha untuk bisa damai, merangkul kembali, mengangkat kembali istri dan anaknya,” sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga memastikan bahwa Ryan bahkan telah melakukan berbagai upaya untuk bisa rujuk dengan Ria Ricis.

“Keluarga baik dari Ria maupun Ryan sudah telah melakukan beberapa cara untuk menengahi dan memediasi, tapi pada akhirnya keputusan ada di mereka berdua,” bebernya.

“Kami diminta oleh klien kami untuk bisa menghadapi persoalan ini sebaik-baiknya, dengan usaha bagaimana caranya biar tetap bisa bertahan dan rujuk, klien kami juga telah berusaha,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
