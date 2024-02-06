Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Gandhi Fernando Bongkar Alasan Pemilihan Pemain Film Lampir

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |22:30 WIB
Gandhi Fernando Bongkar Alasan Pemilihan Pemain Film Lampir
Gandhi Fernando ungkap alasan pemilihan pemain film Lampir (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gandhi Fernando memperkenalkan film terbarunya bertajuk Lampir dengan genre horor thriller. Bukan hanya terlibat sebagai aktor, Gandhi juga menjadi produser dalam film ini. Sehingga, Gandhi juga terlibat dalam pemilihan jajaran cast.

Melihat ansambel cast yang terdiri dari perpaduan aktor yang baru menjalani debut layar lebar seperti Rory Asyari dan Hana Saraswati lalu aktor yang baru pertama terlibat dalam film horor murni seperti Ge Pamungkas hingga aktris kawakan yang akhirnya comeback setelah vakum seperti Ardina Rasti, Gandhi pun membongkar alasannya melibatkan nama-nama tersebut.

Gandhi Fernando Bongkar Alasan Pemilihan Pemain Film Lampir

Rupanya, pemilihan tersebut berdasarkan pengalamannya yang masih kurang mendapat kesempatan untuk terlibat di industri perfilman tanah air. Sehingga, Gandhi ingin semakin banyak orang yang dilibatkan untuk mewarnai industri ini.

Gandhi ingin memberi kesempatan agar aktor dan aktris yang terbilang baru atau bahkan ingin menjalani debutnya dapat mengeksplorasi bakatnya di dunia seni peran.

"Aku ingin memberikan kesempatan untuk aktor-aktor baru dan aktor lama yang sudah lama tidak bermain film. Menurutku lebih menyenangkan ketimbang pemain yang filmnya ada setiap bulan," ujar Gandhi Fernando saat dijumpai di kawasan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2024).

Mengenai film yang digarapnya ini, Gandhi menawarkan konsep film horor unik yang berbeda dari horor kebanyakan. Biasanya obsesi terhadap kekayaan dengan modus santet, kali ini Gandhi bersama sutradara Kenny Gulardi menyuguhkan tontonan yang mengangkat fenomena obsesi terhadap kecantikan dan kehidupan yang abadi.

Adegan-adegan yang diperlihatkan dikemas dengan konsep permainan atas nasib kehidupan orang-orang di dalamnya. Membuat mereka berada di diambang kematian dengan misteri yang harus dipecahkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement