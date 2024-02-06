Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Film Lampir Jadi Horor Unik, Wanita yang Terobsesi Jadi yang Tercantik dan Hidup Abadi

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |20:05 WIB
Film Lampir Jadi Horor Unik, Wanita yang Terobsesi Jadi yang Tercantik dan Hidup Abadi
Film Lampir garapan Vision+ (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sutradara Kenny Gulardi bersama produser Gandhi Fernando menawarkan cerita yang berbeda lewat film Lampir garapan Vision+. Film ini mengangkat karakter Mak Lampir yang fenomenal sejak lama yang dikemas dengan obsesi sebagai wanita tercantik dan hidup abadi.

Kenny Gulardi mengaku sejak dulu memiliki ketertarikan dengan film plot twist dengan adegan-adegan yang tak terduga hingga membuat penonton tercengang.

Kenny ingin memberikan sensasi itu kepada penonton film Lampir sehingga membuat mereka heran lantaran dugaan yang selalu saja salah mengenai alur cerita hingga endingnya.

Film Lampir Jadi Horor Unik, Wanita yang Terobsesi Jadi yang Tercantik dan Hidup Abadi

"Bermula dari kesukaan film dengan plot twist, membuat penonton merasa 'wah gue salah selama ini'. Film ini cukup segar, ceritanya out of the box biasanya film pengin jadi paling kaya ini pengin jadi paling cantik," ujar Kenny saat dijumpai di kawasan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2024).

Kenny pun berbagi cerita saat dirinya mengatur jalannya proses syuting film ini. Ansambel cast yang solid tanpa sedikitpun rasa egois ingin tampil menjadi yang terbaik sendirian mempermudah dirinya untuk menyutradarai film ini. Jajaran cast menyadari betul bahwa film adalah karya kolaborasi sehingga bahu-membahu untuk menjadi yang terbaik bersama-sama.

"Gak ada kesulitan karena semuanya gak pengin stand out. Gak 'gue' 'kita'. Gak pengin bagus sendiri," pungkasnya.

Halaman:
1 2
