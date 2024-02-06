Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis A Killer Paradox, Drama Korea Terbaru Choi Woo Shik dan Son Seok Gu

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |16:39 WIB
Sinopsis A Killer Paradox, Drama Korea Terbaru Choi Woo Shik dan Son Seok Gu
Sinopsis A Killer Paradox (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - A Killer Paradox akan tayang pada 9 Februari 2024. Ini jadi salah satu drakor yang dinantikan penonton lantaran dibintangi dua aktor ternama, Choi Woo Shik dan Son Sek Gu.

A Killer Paradox ini merupakan drama bergenre thriller yang menjadi momen perdana Choi Woo Shik dan Son Sek Gu beradu akting bersama.

Sinopsis A Killer Paradox, Drama Korea Terbaru Choi Woo Shik dan Son Seok Gu

Sebelumnya, Choi Woo Shik sendiri terkenal membintangi sejumlah drama seperti Our Beloved Summer, Fight For My Way hingga Parasite. Sedangkan Son Seok Gu sendiri namanya semakin naik daun saat membintangi drakor, My Liberation Notes.

A Killer Paradox sendiri menceritakan Lee Tang (Choi Woo-Sik) seorang mahasiswa biasa. Saat dia bekerja paruh waktu di sebuah toko serba ada, dia berkelahi dengan seorang pria mabuk yang kasar dan secara tidak sengaja membunuhnya.

Dia takut dirinya membunuh seseorang dan menghancurkan hidupnya. Ternyata, orang yang meninggal tersebut adalah seorang pembunuh berantai dan dia telah dicari selama 4 tahun terakhir.

Lee Tang menyadari bahwa ia memiliki kemampuan khusus untuk mengenali orang jahat yang pantas mati. Lee Tang pun segera menjadi pembunuh berantai untuk membunuh orang-orang jahat ini.

Kemudian, hadir sosok detektif Jang Nan Gam (Son Suk-Ku) yang menyelidiki kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Lee Tang. Nalurinya sebagai detektif membawanya mencurigai Lee Tang sebagai pembunuhnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
