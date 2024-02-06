Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Vision+ Rilis Film Perdana Berjudul Lampir, Suguhkan Horor Unik

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |17:05 WIB
Vision+ Rilis Film Perdana Berjudul Lampir, Suguhkan Horor Unik
Lampir, film perdana Vision+ (Foto: Okezone)




JAKARTA - Vision+ merilis film perdananya berjudul Lampir yang akan tayang pada 14 Februari 2024 . Lampir akan menjadi film modifikasi dari legenda horor Indonesia Mak Lampir yang begitu fenomenal.

Lampir adalah perempuan tua berambut panjang, dan memiliki kekuatan mistis, ingin hidup abadi dan seringkali terlibat dalam praktik ilmu hitam.

Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo pun berbagi pengalamannnya saat menyaksikan film Lampir sebelum tayang di bioskop. Clarissa yang merupakan seorang pecinta film horor merasa bahwa film ini bukan sekedar film yang menjual suasana seram demi menakuti penontonnya melainkan memiliki cerita yang kuat dengan adegan-adegan tidak terduga.

Vision+ Rilis Film Perdana Berjudul Lampir, Suguhkan Horor Unik

Sehingga, Clarissa optimis bahwa film ini akan menjadi tontonan yang menghibur terlebih di situasi pesta demokrasi yang kian memanas menjelang Pemilu mendatang.

"Saya penikmat horor menurut saya gak seram tapi menang film ini dibuat untuk menghibur ketimbang menakutkan seperti yang mas Gandhi bilang kebanyakan film horor saat ini kan serius," ujar Clarissa saat dijumpai di kawasan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2024).

Clarissa pun mengungkap alasan dibalik pemilihan genre horor sebagai karya debut Vision+ di layar lebar. Selain melihat antusias penonton horor di berbagai konten Vision+, Clarissa juga melihat ketenaran 'Mak Lampir' yang terus menjadi buah bibir sampai saat ini.

"Secara data di OTT kami melihat banyak penikmat konten horor selaras dengan apa yang di layar lebar.

Secara IP udah kuat, siapa gak tau Lampir. Saya aja yang gak mengikuti, tahu Lampir itu siapa. Kami cukup confident dengan pemilihan judul," pungkasnya.

