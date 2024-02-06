Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Debut Lewat Film Lampir, Clarissa Tanoesoedibjo Berharap Vision+ Semakin Produktif

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |17:42 WIB
Debut Lewat Film Lampir, Clarissa Tanoesoedibjo Berharap Vision+ Semakin Produktif
Clarissa Tanoesoedibjo yakin Vision+ semakin produktif (Foto: Okezone)
JAKARTA - Vision+ merilis film terbaru bergenre horor Lampir pada 14 Februari 2024. Film ini sekaligus menandai debut Vision+ di layar lebar.

Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo begitu antusias untuk melihat respons penonton saat menyaksikan karya perdana Vision+ di layar lebar setelah selama ini aktif melahirkan series populer dengan genre yang variatif.



Clarissa pun mengapresiasi kerja sama tim yang luar biasa terutama bersama Gandhi Fernando sebagai produser. Menjadi pengalaman perdana menggarap film, Clarissa mengaku Vision+ mendapat banyak pelajaran berharga.

"Ini memang film pertama kami di luar OTT ya. Secara teamwork oke, saya mengapresiasi teamwork ini. Sebagai yang perdana kita banyak belajar," ujar Clarissa saat dijumpai di kawasan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2024).

Clarissa pun berharap kedepannya Vision+ akan terus produktif untuk meramaikan industri perfilman tanah air dengan film-film yang berkualitas dan menghibur penonton. Lampir menjadi langkah awal Vision+ untuk terus bertumbuh dan berkembang di industri perfilman.

"Kami sama-sama mempunyai keinginan untuk terus bertumbuh. Semoga ini bukan menjadi film terakhir kami. Kami akan terus aktif untuk memproduksi film," pungkasnya.

Setelah tayang di bioskop, Lampir juga dapat disaksikan di Vision+. Sehingga, IP Lampir akan berumur panjang lantaran dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama di OTT.

