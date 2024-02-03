Sandiaga Uno Shalawatan Sambil Melepas Masyarakat Kemayoran untuk Dukung Ganjar Mahfud di GBK

JAKARTA - Sandiaga Uno lepas masyarakat Sumur Baru untuk dukung calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Hajatan Rakyat, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (3/1/2024). Pelepasan masyarakat ini diiringi dengan lantunan Shalawat dari berbagai kelompok masyarakat yang berkumpul di Masjid Al-Iman, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Untuk mendukung Ganjar mahfud dan ibu sinta wati masyarakat sumur batu dan majelis zikir akan kita lepas bersama RSI menuju GBK untuk meramaikan hajatan rakyat dan mendoakan Ganjar Mahfud yang berkomitmen menghadirkan pemerintahan bersih bebas korupsi,” kata Sandiaga Uno setelah pelepasan masyarakat Sumur Batu menuju SUGBK.

Lebih lanjut, Sandiaga Uno menyampaikan jika masyarakat Sukur Batu sangat antusias mendukung Ganjar dan Mahfud lantaran pasangan calon presiden nomor urut 3 ini sesuai dengan harapan masyarakat.

“Sesuai dengan harapan masyarakat ini bisa menghadirkan harga-harga murah, sembako murah, kerja mudah, dan hidup berkah. Ini yang diharapkan oleh warga Sumur Baru batu dan warga Jakarta Pusat siap memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD,” tutur Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno shalawatan sambil melepas masyarakat Kemayoran untuk dukung Ganjar-Mahfud (Foto: Devi Ari/MPI)





Tidak hanya itu saja, melalui kesempatan ini pun Sandiaga menyampaikan jika masih banyak warga yang ingat dengan kerja kerasnya kala menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Hal ini membuat peningkatan suara untuk PPP dan Ganjar-Mahfud.

“Saya dulu pernah bertugas di DKI, masih banyak warga yang masih teringat kerja keras waktu itu untuk menghadirkan kemajuan ekonomi rakyat. Nah ini yang kami harapkan bisa kami konversikan untuk suara PPP dan juga kemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, khususnya di Jakarta Pusat,” ucap Sandi.

Selain itu, mundurnya Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia juga meningkatkan elektabilitas paslon nomor urut 3 di DKI Jakarta.

Di DKI Jakarta karena pemilihnya sangat mengikuti pemberitaan, terakhir ada peningkatan secara signifikan dari apresiasi masyarakat yang melihat bahwa Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ingin menghindari benturan kepentingan, ingin menghadirkan pengabdian penuh pengorbanan,” ucap Sandiaga.