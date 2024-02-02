Pendukung Ganjar-Mahfud Antusias Meriahkan Festival Tiba-Tiba Fest Sat Set Tas Tes Indonesia Unggul

JAKARTA - Festival Tiba-Tiba Fest : Sat Set Tas Tes Indonesia Unggul digelar di Mako Cofee & Eatery di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan Jumat (2/2/2024).

Festival Sat Set Tas Tes Indonesia Unggul dibuka sekiranya Pukul 21.00 WIB dengan penampilan Adt D'Koplo membawakan sejumlah musik dangdut.

Hujan rintik-rintik tak berhenti namun pendukung Ganjar - Mahfud rupanya tetap bersemangat mengikuti alunan musik dibawakan oleh Adt D'Koplo.

Jubir TPN, Siti Rahmayanti Badjeber mengatakan festival ini merupakan rangkaian untuk memberikan hiburan kepada masyarakat, sekaligus rangkaian dukungan untuk capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Acara ini merupakan dukungan untuk Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD dan juga ada relawan Ganjar Abadi untuk memberikan dukungan sekaligus memberikan keseruan untuk acara ini," ujar Siti Rahmayanti kepada Okezone.

Melihat dukungan banyak mengalir, Siti Rahmayanti optimis dengan elektabilitas Ganjar - Mahfud belakangan semakin naik. Tentunya menjadi modal kuat untuk memenangkan kontestasi pemilihan Presiden pada 2024 ini.

Ditambah lagi, Ganjar - Mahfud sendiri banyak menggelar acara-acara akbar di tengah masyarakat seperti Hajatan Rakyat dan konser Salam M3tal bakal digelar di SUGBK besok, 3 Februari 2024.

"Kami sendiri yakin karena pilihan dan instrumen sekarang dan survei kita naik terus, kita melihat bukan hanya lembaga survei tetapi di lapangan kita lihat kondisinya selalu banyak acara akbar dan besok juga acara di GBK silahkan datang semuanya. Jadi pokoknya kami optimis menangkan Ganjar - Mahfud," tutur Siti Rahmayanti.

BACA JUGA: