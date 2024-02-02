Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Konser Salam Metal 3 Ganjar-Mahfud: Slank Nyanyikan Lima Lagu

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |17:31 WIB
Konser Salam Metal 3 Ganjar-Mahfud: Slank Nyanyikan Lima Lagu
Konser Salam M3tal Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Konser Salam Metal 3 Menang Total Ganjar Pranowo - Mahfud MD, yang akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Sabtu, (3/2/2024). Acara tersebut akan dimeriahkan mulai dari penampilan stand up comedy hingga sejumlah musisi kenamaan.

Berdasarkan rundown acara yang diterima Okezone, tercatat penampilan stand up comedy akan dimulai pada pukul 13.00 WIB hingga 13.10 WIB. Sementara grup band Slank akan membawakan 5 lagu dalam acara tersebut.

Konser Salam Metal 3 Ganjar-Mahfud: Slank Nyanyikan Lima Lagu

Tidak hanya Slank yang akan memainkan lagu-lagu indahnya di acara tersebut, grup band Kotak, Eka Deli, DeadSquad, Tipe-X, Pas Band, The Virgin, Young Lex dan Oppie Andaresta juga akan hadir di panggung besar itu. Selain para musisi, konser ini juga bakal dihadiri sejumlah pesohor Tanah Air, seperti Alam Ganjar, Abdee Slank, Abdel Achrian, Cak Lontong, Fico, Iwa K, Yuni Shara dan masih banyak lagi artis lainnya.

Konser Salam Metal 3 Menang Total sendiri terbuka untuk umum tanpa penjualan tiket masuk alias gratis. Namun, para penonton disarankan mengenakan busana hitam putih. Acara tersebut diinisiasi oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo -Mahfud Mahfud.

Sebelumnya, Kepala Divisi Program Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP), Erwin Usman mengatakan, setidaknya ada 134.000 relawan yang akan menghadiri Hajatan Rakyat dan Konser Metal 3 Menang Total di GBK.

"Kami dari TKRPP 2024 Rumah Aspirasi Ganjar-Mahfud bersama 2.444 kelompok relawan yang terkonsentrasi di 3 provinsi Jakarta, Banten, dan Jabar. Itu insyaAllah akan mobilisasi kurang lebih 134.000 relawan untuk hadir di acara GBK tersebut," kata Erwin saat konferensi pers di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud 2024, Jakarta Pusat.

Dia menambahkan, para relawan dari komunitas bajaj dari Jabodetabek juga akan meramaikan acara tersebut. Setidaknya, ada 500 unit bajaj relawan yang akan meramaikan acara tersebut dengan cara konvoi dari Cipinang, Jakarta Timur hingga ke GBK.

"Komunitas bajak jabotabek, mereka ada 500 bajaj, dan 1 bajaj itu akan ada 2-3 penumpang," ucapnya.

