Sarah Keihl Layangkan Somasi 3x24 Jam ke Mahdy Reza Usai Dituding Selingkuh

JAKARTA - Sarah Kiehl melayangkan somasinya untuk sang mantan kekasih, Mahdy Reza. Somasi tersebut dibuat usai aktor 26 tahun itu mengungkapkan rumor miring terkait dirinya yang baru saja resmi menikah dengan bule Jerman.

Tak terima dituding menjadikan Mahdy selingkuhan saat menjalani hubungan asmara dengan Kilian Potter, Sarah Keihl didampingi kuasa hukumnya memberikan somasi terhadap bintang sinetron 4 Sekawan Sebelum Dunia Terbalik tersebut.

"Kita sebagai kuasa hukum Sarah pada intinya mau melakukan proses hukum terhadap pemberitaan yang sudah terjadi, terutama dengan adanya postingan di aku TikTok-nya Mahdy yang efeknya merugikan Sarah, dan kita melakukan somasi kepada yang bersangkutan," ujar Anthony James Harahap selaku kuasa hukum Sarah Keihl dalam konferensi pers yang digelar baru-baru ini.

Dalam konferensi pers tersebut, pihak Sarah Keihl mengaku ingin mengajak Mahdy untuk bertemu dan membicarakan soal motivasinya mengunggah postingan miring terhadap selebgram 27 tahun itu. Hal tersebut jelas merugikan Sarah, mengingat ia kini ramai dihujat oleh netizen lantaran unggahan Mahdy.

Sarah Keihl layangkan somasi ke Mahdy Reza (Foto: Instagram/sarahkeihl)





"Kita pengin tahu motivasi dia apa. Intensi postingan dia itu apa? Saya lihat intensinya cenderung mengarah ke pencemaran nama baik," jelas Anthony James Harahap.

"Postingannya spesifik kepada Sarah, bersama fotonya juga dengan framing-framing dan efeknya Sarah dihujat netizen," lanjutnya.

Sementara itu, pihak Sarah Keihl sendiri memberikan waktu selama tiga hari pada Mahdy untuk menjawab somasinya. Namun, jika lebih dari waktu yang ditentukan, maka kakak kandung artis Fahira Almira ini akan membawa hal tersebut ke jalur hukum.

"Yang bersangkutan sudah konfirmasi dan hari ini sebenarnya kita undang untuk musyawarah, namun yang bersangkutan berhalangan hadir. Tapi sesuai surat somasi, kita beri waktu tiga hari, jika tidak bertemu dan bermusyawarah, kita akan lanjutkan ke proses hukum," tegas Anthony James Harahap.