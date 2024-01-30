Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Mahdy Reza, Aktor Tampan Mantan Pacar Sarah Keihl

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |08:30 WIB
Biodata dan Agama Mahdy Reza, Aktor Tampan Mantan Pacar Sarah Keihl
Biodata dan Agama Mahdy Reza (Foto: Instagram/mahdyrez)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Mahdy Reza akan dibahas dalam artikel ini. Mengingat, nama Mahdy Reza tengah menjadi sorotan hangat dalam beberapa hari terakhir, usai mantan kekasihnya, Sarah Keihl memutuskan untuk menikah dengan bule Jerman bernama Kilian Potter.

Diketahui, Mahdy Reza dan Sarah Keihl sempat menjalin hubungan asmara. Sayangnya, hubungan mereka kandas di tengah jalan lantaran Sarah lebih memilih Kilian sebagai suami.

Hal itu membuat Mahry Reza sempat menjadi trending di media sosial.

Mahdy Reza lahir dengan nama lengkap Mahdy Reza Baabud. Ia diketahui merupakan aktor yang mulai dikenal luas oleh masyarakat usai berperan sebagai Roni di sinetron "Buku Harian Seorang Istri".

Mahdy Reza

Biodata dan Agama Mahdy Reza (Foto: Instagram/mahdyrez)


Mahdy Reza merupakan putra dari pasangan Muhammad Baabud (ayah) dan Zainah Vadaq (ibu). Ia memiliki dua saudara kandung perempuan, yakni Mahda Rayhana dan Muna Mahira.

Meskipun banyak yang mengira bahwa ia memiliki keturunan Arab karena wajahnya, Mahdy justru menyebut jika ia berdarah Madura dari sang ayahnya.

Lahir di Yogyakarta pada 20 Juni 1997, Mahdy saat ini sudah berusia 24 tahun. Ia pun diketahui menganut agama Islam dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang religius, dimana nilai-nilai agama Islam sangat ditekankan. 

Sosok Mahdy sendiri bisa dikatakan cukup terkenal di dunia akting. Pada 2017, Mahdy Reza mulai dikenal dalam dunia film lewat perannya sebagai Rangga dalam film "Seteru". Kemudian, pada 2021, ia membintangi film "4 Sekawan Sebelum Dunia Terbalik" sebagai Aceng.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177588/jule_daehoon-gVFK_large.jpg
Biodata dan Agama Julia Prastini, Selebgram Cantik yang Diduga Selingkuhi Suami Korea hingga Buka Jilbab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174950/fahmi_bo-ALKR_large.jpg
Biodata dan Agama Fahmi Bo, Aktor Lupus yang Alami Kelumpuhan Imbas Pengeroposan Tulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164898/eva_celia-2LOq_large.jpg
Biodata dan Agama Eva Celia, Putri Cantik Sophia Latjuba yang Diterpa Isu Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/33/3164383/timo_tjahjanto-o2TQ_large.jpg
Biodata dan Agama Timo Tjahjanto, Sutradara Indonesia yang Debut Hollywood Lewat Film Nobody 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3164056/rachquel_nesia-ed4z_large.jpg
Biodata dan Agama Rachquel Nesia, Aktris Cantik yang Viral karena Dilamar di Makam Sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161955/kenny_austin-tAvE_large.jpg
Biodata dan Agama Kenny Austin, Aktor Tampan Pacar Baru Amanda Manopo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement