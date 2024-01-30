Biodata dan Agama Mahdy Reza, Aktor Tampan Mantan Pacar Sarah Keihl

JAKARTA - Biodata dan agama Mahdy Reza akan dibahas dalam artikel ini. Mengingat, nama Mahdy Reza tengah menjadi sorotan hangat dalam beberapa hari terakhir, usai mantan kekasihnya, Sarah Keihl memutuskan untuk menikah dengan bule Jerman bernama Kilian Potter.

Diketahui, Mahdy Reza dan Sarah Keihl sempat menjalin hubungan asmara. Sayangnya, hubungan mereka kandas di tengah jalan lantaran Sarah lebih memilih Kilian sebagai suami.

Hal itu membuat Mahry Reza sempat menjadi trending di media sosial.

Mahdy Reza lahir dengan nama lengkap Mahdy Reza Baabud. Ia diketahui merupakan aktor yang mulai dikenal luas oleh masyarakat usai berperan sebagai Roni di sinetron "Buku Harian Seorang Istri".

Biodata dan Agama Mahdy Reza (Foto: Instagram/mahdyrez)





Mahdy Reza merupakan putra dari pasangan Muhammad Baabud (ayah) dan Zainah Vadaq (ibu). Ia memiliki dua saudara kandung perempuan, yakni Mahda Rayhana dan Muna Mahira.

Meskipun banyak yang mengira bahwa ia memiliki keturunan Arab karena wajahnya, Mahdy justru menyebut jika ia berdarah Madura dari sang ayahnya.

Lahir di Yogyakarta pada 20 Juni 1997, Mahdy saat ini sudah berusia 24 tahun. Ia pun diketahui menganut agama Islam dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang religius, dimana nilai-nilai agama Islam sangat ditekankan.

Sosok Mahdy sendiri bisa dikatakan cukup terkenal di dunia akting. Pada 2017, Mahdy Reza mulai dikenal dalam dunia film lewat perannya sebagai Rangga dalam film "Seteru". Kemudian, pada 2021, ia membintangi film "4 Sekawan Sebelum Dunia Terbalik" sebagai Aceng.