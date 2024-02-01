Advertisement
HOT GOSSIP

Ria Ricis dan Teuku Ryan Wajib Hadiri Sidang Perdana Cerai di PA Jaksel

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |08:43 WIB
Ria Ricis dan Teuku Ryan Wajib Hadiri Sidang Perdana Cerai di PA Jaksel
Ria Ricis dan Teuku Ryan cerai (Foto: IG Ricis)
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan akan menggelar sidang perdana perceraian antara Ria Yunita alias Ria Ricis dan Teuku Ryan pada 19 Februari 2024.

Humas PA Jakarta Selatan, Taslimah, pun menegaskan jika keduanya diwajibkan hadir dalam sidang perdana tersebut.

"Semua perkara perceraian prinsipal itu wajib hukumnya hadir dimuka persidangan," kata Taslimah di kantornya belum lama ini.

"Kecuali ada di luar negeri itu pun ada prosesnya harus ada surat kuasa istimewa dari kedutaan dimana dia berada. Atau kalau sakit harus ada surat keterangan dokter," sambungnya.

Dalam gugatan yang dilayangkan Ria Ricis, Taslimah memastikan kalau keduanya sudah pisah rumah. Akan tetapi, dia mengaku tak mengetahui pasti kapan Ricis dan Ryan tak tinggal serumah lagi.

"Masih Jakarta Selatan tapi mereka beda alamat," kata Taslimah.

Adik Oki Setiana Dewi itu juga mengajukan tuntutan nafkah hadhanah dan hak asuh anak kepada Teuku Ryan.

