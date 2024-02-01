Reaksi Ria Ricis Ketika Kemal Palevi Jadikan Perceraiannya Guyonan di Medsos

JAKARTA - Ria Ricis tak mampu menutupi kekecewaannya ketika YouTuber Kemal Palevi menjadikan perceraiannya dengan Teuku Ryan sebagai bahan olok-olok di media sosial.

Setelah kabar gugatan cerai Ricis menghiasi media, Kemal melemparkan guyonan lewat akun X pribadinya, pada 31 Januari 2024. “Vlog perceraian Ria Ricis Part 1 sudah tayang belum?” cuitnya.

Ria Ricis tampak membalas cuitan Kemal Palevi tersebut. “Kalau hidup kalian bahagia, alhamdulillah. Semoga ini tidak terjadi di kalian, Aamin. Terima kasih Kemal, bahagia selalu," katanya.

Tak sampai di situ, Ricis dalam komentarnya kembali mengungkapkan kekecewaannya pada sang YouTuber. “Orang kok jahat-jahat banget ya. Padahal (saling) kenal (dan) follow-followan di Instagram.”

Cuitan Kemal Palevi tersebut menuai pro dan kontra pengguna X. Sebagian menilai, cuitan sang YouTuber merupakan reaksi wajar mengingat Ricis selalu mengumbar kehidupan pribadinya di media sosial.

“Sehari kemudian muncul konten ‘Kami rujuk’,” kata akun @**ngon** membalas cuitan sang YouTuber. Komentar senada diungkapkan @smo***iesjoy*e* yang menuliskan, “Takut kena prank lagi (sama Ria Ricis).

Akun @b***mmn menambahkan, “Sepertinya enggak ada part-partan deh. Mau dibikin trailer doang. Full version-nya ada di bioskop kesayangan Anda.”