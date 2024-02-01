Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reaksi Ria Ricis Ketika Kemal Palevi Jadikan Perceraiannya Guyonan di Medsos

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |05:22 WIB
Reaksi Ria Ricis Ketika Kemal Palevi Jadikan Perceraiannya Guyonan di Medsos
Reaksi Ria Ricis ketika Kemal Palevi jadikan perceraiannya guyonan di medsos. (Foto: Instagram/@riaricis1795)
A
A
A

JAKARTA - Ria Ricis tak mampu menutupi kekecewaannya ketika YouTuber Kemal Palevi menjadikan perceraiannya dengan Teuku Ryan sebagai bahan olok-olok di media sosial. 

Setelah kabar gugatan cerai Ricis menghiasi media, Kemal melemparkan guyonan lewat akun X pribadinya, pada 31 Januari 2024. “Vlog perceraian Ria Ricis Part 1 sudah tayang belum?” cuitnya.

Ria Ricis tampak membalas cuitan Kemal Palevi tersebut. “Kalau hidup kalian bahagia, alhamdulillah. Semoga ini tidak terjadi di kalian, Aamin. Terima kasih Kemal, bahagia selalu," katanya. 

Tak sampai di situ, Ricis dalam komentarnya kembali mengungkapkan kekecewaannya pada sang YouTuber. “Orang kok jahat-jahat banget ya. Padahal (saling) kenal (dan) follow-followan di Instagram.” 

Cuitan Kemal Palevi tersebut menuai pro dan kontra pengguna X. Sebagian menilai, cuitan sang YouTuber merupakan reaksi wajar mengingat Ricis selalu mengumbar kehidupan pribadinya di media sosial.

Reaksi Ria Ricis ketika Kemal Palevi jadikan perceraiannya guyonan di medsos. (Foto: X/@RiaRicis)

“Sehari kemudian muncul konten ‘Kami rujuk’,” kata akun @**ngon** membalas cuitan sang YouTuber. Komentar senada diungkapkan @smo***iesjoy*e* yang menuliskan, “Takut kena prank lagi (sama Ria Ricis). 

Akun @b***mmn menambahkan, “Sepertinya enggak ada part-partan deh. Mau dibikin trailer doang. Full version-nya ada di bioskop kesayangan Anda.”

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164967/ria_ricis_dan_moana-daS5_large.jpg
Baru Umur 3 Tahun, Putri Ria Ricis sudah Jadi Ibu Kos 8 Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158541/ria_ricis-MCka_large.jpg
Ria Ricis Habiskan Dana Rp1 Miliar demi Wujudkan Pesta Ulang Tahun Impian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147633/ria_ricis-c1oa_large.JPG
Ria Ricis Ingin Kuliah S2, tapi Lewat Jalur Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146912/ria_ricis-AzSL_large.jpg
Bukan Menikah, Ria Ricis Ungkap Rencana Masa Depan usai Dipacari Evan DC Music
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145818/oki_setiana_dewi-gmvN_large.jpg
Soal Kedekatan Ria Ricis dan Evan DC Music, Oki Setiana Dewi: Dia Tidak Cerita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145707/ria_ricis-miwY_large.jpg
Punya Pacar Baru, Ria Ricis Tak Ingin Buru-Buru Menikah Lagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement