HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ria Ricis Gugat Cerai Teuku Ryan, Oki Setiana Dewi Diminta untuk Memediasi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |07:29 WIB
A
A
A

JAKARTA - YouTuber Ria Ricis telah resmi menggugat cerai Teuku Ryan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan itu masuk pada Selasa (30/1/2024) dengan nomor perkara 547/Pdt.G/2024/PA.JS.

Tak ayal kabar keretakan rumah tangga Ricis menjawab semua kode-kode sang YouTuber selama ini ke media sosial.

Ria Ricis Gugat Cerai Teuku Ryan, Oki Setiana Dewi Diminta untuk Memediasi

Namun tak sedikit netizen yang menyayangkan keputusan ibu satu anak itu. Sampai-sampai kakak Ria Ricis, Oki Setiana Dewi turut terseret.

Di kolom komentar unggahan terbaru Oki, netizen ramai menyinggung soal kabar cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan.

Bahkan ada netizen yang meminta supaya Oki mau memediasi keluarga kecil sang adik.

"Ustadzah, tolong mediasi Icis Ryan untuk mereka bisa bersatu kembali dong, ustadzah. Sedih lihat beritanya. Semoga ada jalan damai untuk bisa memperbaiki rumah tangga. Aamiin," kata akun @rina***.

"Umma Oki emang keluarga Icis gak bisa diperbaiki lagi ya kasian Moana," tambah @alw***.

"Berita perceraian ade mu sangat membahagiakan, semoga cepat cerai yah ademu, Aamiin," sindir @nir***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
