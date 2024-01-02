Jisoo BLACKPINK Diisukan Gabung Blissoo, Agensi Bentukan Sang Kakak

SEOUL - Jisoo BLACKPINK dikabarkan akan bergabung dengan Blissoo, perusahaan start-up di bidang entertainment yang merupakan anak usaha Biomom Inc. Menariknya, Kim Jung Hun, kakak laki-laki Jisoo adalah CEO di perusahaan tersebut.

Rumor itu pertama kali mencuat ketika Blissoo mengunggah lowongan pekerjaan dengan memajang foto Jisoo. Namun perwakilan Biomom Inc enggan berkomentar banyak terkait kabar tersebut.

“Sulit bagi kami memastikan kabar tersebut. Saya juga tidak tahu kalau CEO Blissoo punya hubungan keluarga dengan Jisoo BLACKPINK atau tidak,” kata sumber tersebut dikutip dari Allkpop, pada Selasa (2/1/2024).

Biomom Inc menarik perhatian publik setelah mengumumkan ekspansi mereka di industri hiburan. Ekspansi masif itu, menurut Koreaboo, tak hanya dilakukan perusahaan itu di Korea Selatan namun juga di beberapa negara.

Jisoo memutuskan tak memperpanjang kontrak individunya bersama YG Entertainment, pada 29 Desember 2023. Tak hanya dirinya, tiga personel BLACKPINK lainnya juga memutuskan untuk berjalan sendiri untuk kegiatan pribadi mereka.

Sejauh ini, baru Jennie yang memastikan kegiatan pribadinya di bawah Odd Atelier (OA), label yang didirikannya sejak November 2023. Sementara Rose, Lisa, dan Jisoo belum mengumumkan agensi yang menaungi mereka.*

