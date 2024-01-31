Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Belleville Cop

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |21:22 WIB
JAKARTA - Sinopsis film Belleville Cop akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Belleville Cop berjudul asli Le Flic de Belleville adalah film komedi polisi Prancis yang disutradarai oleh Rachid Bouchareb dan dirilis perdana pada tahun 2018.

Film ini dibintangi oleh Omar Sy, Luis Guzmán, dan Franck Gastambide. Menurut ulasan situs Prancis Allociné, film tersebut memperoleh skor rata-rata 2,0/5.

Lahir di Belleville (lingkungan Paris), Sebastian Bouchard, yang dikenal sebagai "Baaba", menjadi seorang polisi. Dia bertekad untuk tinggal di Belleville, sangat mengecewakan pacarnya yang ingin tinggal di tempat lain. Baaba berjuang untuk menjauh dari ibunya yang agak terlalu ikut campur.

