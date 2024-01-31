Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Park Min Young Bongkar Perselingkuhan Lee Yi Kyung, Rating Marry My Husband Tembus 2 Digit

Nafisa Tahira , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |13:05 WIB
Park Min Young Bongkar Perselingkuhan Lee Yi Kyung, Rating <i>Marry My Husband</i> Tembus 2 Digit
Rating Marry My Husband tembus dua digit, pada 30 Januari 2024. (Foto: tvN)
A
A
A

SEOUL - Drama Marry My Husband membukukan rekor baru terkait rating penayangannya. Drama itu, sukses meraih rating dua digit di episode 10 yang tayang pada 30 Januari 2024. 

Nielsen Korea mencatat, Episode 10 Marry My Husband mendulang rating sebesar 10,7 persen. Angka itu, naik tipis sebesar 0,9 persen dari episode sebelumnya sebesar 9,8 persen. 

Dengan begitu, maka Episode 10 Marry My Husband tercatat sebagai rating tertinggi drama tersebut sejauh ini. Pada episode terbarunya, Kang Ji Won (Park Min Young) membatalkan rencana pernikahannya dengan Park Min Hwan (Lee Yi Kyung). 

Tak hanya itu, Ji Won juga sukses membongkar perselingkuhan Min Hwan dengan rekan kantor mereka, Jung Soo Min (Song Ha Yoon). Hal itu membuat Min Hwa harus dimutasi, sementara kontrak Soo Min tak diperpanjang kantor. 

Drama Marry My Husband memang menuai popularitas masif di Korea Selatan. Good Data Corporation bahkan mencatat, proyek tersebut sebagai ‘drama yang paling banyak diperbincangkan’ sepanjang minggu lalu.

Rating Marry My Husband tembus dua digit. (Foto: tvN)

Sementara itu, dua aktor utama drama ini, Park Min Young dan Na In Woo, masing-masing menempati peringkat pertama dan ketiga daftar ‘aktor drama yang paling banyak diperbincangkan dalam sepekan’.

Sementara drama Love Song for Illusion yang tayang di KBS 2TV tak bisa berbuat banyak untuk mengkerek ratingnya pekan ini. Episode 9 yang tayang pada 30 Januari 2024, hanya meraih rating sebesar 1,7 persen, turun dari episode sebelumnya sebesar 2,4 persen.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
