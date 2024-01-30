Lecehkan LE SSERAFIM, Aktor Taiwan Wayne Huang Minta Maaf

TAIPEI - Aktor Taiwan, Wayne Huang meminta maaf atas komentar tak senonohnya untuk girl group Korea, LE SSERAFIM. Permintaan maaf itu diunggahnya lewat Instagram, pada 28 Januari 2024.

“Terima kasih, atas kritik dan masukan kalian. Aku mau mengatakan sesuatu terkait apa yang terjadi di panggung saat itu,” katanya seperti dikutip Okezone dari unggahannya tersebut, pada Selasa (30/1/2024).

Pada segmen tersebut, menurut Wayne Huang, LE SSERAFIM seharusnya mencicipi makanan satu per satu. Yunjin kemudian memakan bola ubi goreng menggunakan tusuk sate.

“Lalu aku berusaha mencairkan suasana dengan mengatakan sesuatu yang justru menyebabkan kesalahpahaman. Yang ingin kukatakan adalah ‘Menyenangkan bisa berbagi makanan dengan idol terkenal’,” ujarnya.

Wayne Huang menegaskan, tak bermaksud untuk melecehkan personel LE SSERAFIM. Dia menilai, apa yang terjadi merupakan imbas dari ketidakmampuannya dalam memilih kata dan kalimat yang tepat saat bicara.

“Karena itu aku ingin meminta maaf kepada penonton yang merasa tak nyaman dengan ucapanku. Aku tidak bermaksud melecehkan siapapun. Aku berterima kasih atas kritik dan nasehat semua orang,” ujarnya.

Wayne Huang kemudian berjanji akan lebih memerhatikan ucapannya di televisi. “Sekali lagi, aku meminta maaf kepada semua orang,” katanya menambahkan.

Sang aktor menuai kritik pedas penggemar K-Pop setelah mengeluarkan pernyataan vulgar untuk personel LE SSERAFIM dalam Superstar Red & White Entertainment Awards yang digelar di Taipei Arena, Taiwan, pada 27 Januari 2024.