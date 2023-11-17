Seunghan RIIZE Diduga Merendahkan Eunchan LE SSERAFIM, Fans Murka

SEOUL - Seunghan RIIZE menuai kritik pedas fans setelah diduga merendahkan Eunchae LE SSERAFIM saat melakukan livestreaming terbatas bersama Soobin TXT.

Dalam Live yang hanya ditonton 4 orang tersebut, Seunghan terdengar mengatakan, “Faktanya begitu kok. Dia tak bisa menari, bernyanyi, dan ngerap. Orang-orang mengenalnya hanya karena dia host Music Bank.”

BACA JUGA: RIIZE Pasang Target World Tur Usai Sukses Debut dan Cetak Banyak Prestasi

Menanggapi kata-kata Seunghan tersebut, Soobin berkata, “Aku mau nunjukin sesuatu ke dirimu (membalikkan kamera sambil menunjukkan jari tengah pada kakinya).”

Tak sedikit fans yang mengira bahwa kata-kata sindiran Seunghan RIIZE tersebut dialamatkan untuk Eunchae. Pasalnya, personel LE SSERAFIM itu menjadi host Music Bank pada awal 2023.

Namun penggemar memastikan, ejekan yang dilontarkan Seunghan itu ditujukan untuk Soobin. Pasalnya, dia dan Eunchan pernah menjadi host Music Bank bersama pada awal tahun 2023.

Tak hanya itu, netizen Korea semakin marah ketika Seunghan menyebut personel LE SSERAFIM itu dengan sebutan ‘Uri Eunchae’. Dalam budaya Korea Selatan, penggunaan kata uri untuk menyebut seseorang menunjukkan hubungan keluarga.

BACA JUGA: Gunawan Dwi Cahyo Bagikan Proses Pembangunan Rumah Usai Digugat Cerai

Kata tersebut, menurut Koreaboo, tidak digunakan dalam pertemanan. Kata-kata Seunghan itu mungkin hanya sebuah kelakar. Namun fans kecewa karena hal itu bisa saja mengarah pada ejekan karena Soobin dan Eunchae berasal dari agensi yang sama.