Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yenny Wahid Ungkap Alasan Ikut Proses Rekaman Lagu Salam M3tal untuk Ganjar-Mahfud

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |12:05 WIB
Yenny Wahid Ungkap Alasan Ikut Proses Rekaman Lagu <i>Salam M3tal</i> untuk Ganjar-Mahfud
Alasan Yenny Wahid ikut proses rekaman lagu 'Salam M3tal' (Foto: Instagram/yennywahid)
A
A
A

JAKARTA - Slank secara resmi merilis lagi Salam M3tal pada, Senin, 29 Januari 2024 di GBK, Senayan, Jakarta Pusat. Pada peluncuran tersebut, diputar music video yang memperlihatkan banyak tokoh dan artis yang terlibat dalam proses rekaman, salah satunya Yenny Wahid.

Sebagai salah satu tokoh yang ikut terlibat dalam proses rekaman lagu Salam M3tal yang diciptakan oleh grup band Slank, Yenny mengaku bangga. Pasalnya, di dalamnya terdapat nilai moralitas dan menjunjung tinggi penegakkan demokrasi di Indonesia.

Putri kedua dari pasangan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Sinta Nuriyah itu terlihat sangat menikmati lagu tersebut. Bahkan, saat dirinya terlihat semringah ketika melihat hasil rekaman tersebut dalam peluncuran lagu Salam M3tal.

Yenny menuturkan bahwa Slank merupakan grup band legendaris yang kerap menyuarakan rakyat kecil. Oleh sebab itu, kehadiran Bimbim CS sangat membantu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam menegakkan demokrasi.

Yenny Wahid

Alasan Yenny Wahid ikut proses rekaman lagu 'Salam M3tal' (Foto: MPI)


“Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Slank yang sudah turun gunung dan menegakkan demokrasi di Indonesia. Slank mungkin lebih mudah untuk memilih untuk berada di puncak gunung, dalam zona nyaman, tidak perlu ikut cawe-cawe dalam pilpres kali ini yang begitu rumit dan ruwet,” ujar Yenny.

“Tapi ternyata mereka kemudian tetap dituntun oleh nalurinya untuk menegakan demokrasi di Indonesia. Slank band fenomenal yang identik dengan idealisme, identik dengan perjuangan untuk menegakkan demokrasi, dan identik dengan kerakyatan,” sambungnya.

Dalam lagu tersebut, selain mengajak untuk memilih Ganjar-Mahfud, terdapat lirik ‘bekerja cerdas’ dan ‘revolusi cinta’, yang dimaknai dengan nilai moralitas dan kebenaran. Yenny merasa Slank bisa mengajak masyarakat kecil untuk menggunakan rasionalitas mereka dalam memilih pemimpin Indonesia berikutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134082/bunda_iffet-2u1a_large.jpg
Biodata dan Perjalanan Karier Bunda Iffet, Sosok Berjasa di Balik Slank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134081/bunda_iffet-omil_large.jpg
Bunda Iffet, Ibunda Bimbim Slank Meninggal Dunia di Usia 87 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134080/bunda_iffet-JeXr_large.jpeg
Innalillahi, Bunda Iffet Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133647/slank-suTN_large.jpg
Slank Pernah Gunakan Direct License Sejak Awal 2000-an, Berhenti karena Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133643/slank-nt1i_large.jpg
Netral soal Polemik Royalti Musik, Slank: Kami Pemersatu Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133636/slank-DugY_large.jpg
Kaka Bakal Gundul saat Umrah Plus Konser Slank di Arab Saudi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement