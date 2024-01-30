Yenny Wahid Ungkap Alasan Ikut Proses Rekaman Lagu Salam M3tal untuk Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Slank secara resmi merilis lagi Salam M3tal pada, Senin, 29 Januari 2024 di GBK, Senayan, Jakarta Pusat. Pada peluncuran tersebut, diputar music video yang memperlihatkan banyak tokoh dan artis yang terlibat dalam proses rekaman, salah satunya Yenny Wahid.

Sebagai salah satu tokoh yang ikut terlibat dalam proses rekaman lagu Salam M3tal yang diciptakan oleh grup band Slank, Yenny mengaku bangga. Pasalnya, di dalamnya terdapat nilai moralitas dan menjunjung tinggi penegakkan demokrasi di Indonesia.

Putri kedua dari pasangan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Sinta Nuriyah itu terlihat sangat menikmati lagu tersebut. Bahkan, saat dirinya terlihat semringah ketika melihat hasil rekaman tersebut dalam peluncuran lagu Salam M3tal.

Yenny menuturkan bahwa Slank merupakan grup band legendaris yang kerap menyuarakan rakyat kecil. Oleh sebab itu, kehadiran Bimbim CS sangat membantu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam menegakkan demokrasi.

Alasan Yenny Wahid ikut proses rekaman lagu 'Salam M3tal' (Foto: MPI)





“Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Slank yang sudah turun gunung dan menegakkan demokrasi di Indonesia. Slank mungkin lebih mudah untuk memilih untuk berada di puncak gunung, dalam zona nyaman, tidak perlu ikut cawe-cawe dalam pilpres kali ini yang begitu rumit dan ruwet,” ujar Yenny.

“Tapi ternyata mereka kemudian tetap dituntun oleh nalurinya untuk menegakan demokrasi di Indonesia. Slank band fenomenal yang identik dengan idealisme, identik dengan perjuangan untuk menegakkan demokrasi, dan identik dengan kerakyatan,” sambungnya.

Dalam lagu tersebut, selain mengajak untuk memilih Ganjar-Mahfud, terdapat lirik ‘bekerja cerdas’ dan ‘revolusi cinta’, yang dimaknai dengan nilai moralitas dan kebenaran. Yenny merasa Slank bisa mengajak masyarakat kecil untuk menggunakan rasionalitas mereka dalam memilih pemimpin Indonesia berikutnya.