HOME CELEBRITY MUSIK

Ciptakan Lagu Salam M3tal Dukung Ganjar-Mahfud, Bimbim Akui Cuma Butuh 25 Menit

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |21:11 WIB
Ciptakan Lagu Salam M3tal Dukung Ganjar-Mahfud, Bimbim Akui Cuma Butuh 25 Menit
Slank ciptakan lagu Salam M3tal untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Grup band Slank merilis lagu Salam M3tal sebagai bentuk dukungan kepada pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Menariknya, lirim lagu ini tercipta hanya dalam waktu 25 menit.

Lagu Salam M3tal diciptakan oleh pentolan Slank, Bimo Setiawan Almachzumi alias "Bimbim". Ia mengaku sudah memikirkan soal lagu tersebut saat melihat Ganjar-Mahfud mengambil nomor urut di Kantor Pemilihan Umum (KPU).

"Sebenarnya begitu pak Ganjar ngambil nomor tuh, begitu dapat nomor 3 dia langsung (menunjukkan jari salam metal). Wah ini semesta mendukung nih nomor 3 dgn metalnya," kata Bimbim di Kompleks GBK, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).

Ciptakan Lagu Salam M3tal Dukung Ganjar-Mahfud, Bimbim Akui Cuma Butuh 25 Menit

"Wah ini (lagu) Salam M3tal ni, tapi begitu Abdi dan Ridho bilang 'ayo turun', nah itu (lagunya) jadi 25 menitlah," sambungnya.

Slank dikenal sebagai grup band yang kerap mendukung paslon capres dan cawapres dengan karyanya. Untuk pembuatan lagu Salam M3tal, Bimbim mengungkapkan lagu ini dibuat dengan tujuan menyentuh masyarakat kecil dengan nada yang mudah diingat.

"Kalau musik ga seperti 2014 ya salam 2 jari, tahun 2019 bareng Jokowi, nah 2024 ini Salam M3tal itu musik merakyat ya. Musik yang simpel yang rakyat bisa di sing along-in, event anak kecil juga bisa cepet nangkep. Biasanya lagu-lagu seperti itu yang bisa nyentuh di hati," ujar Bimbim.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
