MUSIK

9 Musisi Indonesia yang Pernah Mengcover Lagu Ahmad Dhani

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |19:25 WIB
A
A
A

JAKARTA - Ahmad Dhani merupakan komposer hebat Indonesia. Lagunya banyak yang masih hits hingga saat ini. Karya Ahmad Dhani seakan abadi tak lekang dimakan zaman.

Selain Dewa 19, tentunya banyak musisi yang ingin membawakan lagu Ahmad Dhani. Mereka mencoba menyanyikan lagu sang maestro dengan sentuhan baru tanpa menghilangkan arwah dari lagu yang bawakan.

9 Musisi Indonesia yang Pernah Mengcover Lagu Ahmad Dhani

Berikut 9 Musisi Indonesia yang Pernah Mengcover Lagu Ahmad Dhani:

1. Chrisye dan Sophia Latjuba

Chrisye dan Sophia Latjuba membawakan lagu berjudul Kangen karya Ahmad Dhani pada 2002. Terbukti lagu tersebut berhasil keluar dari bayang-bayang Dewa 19 dan suara Ari Lasso. Chrisye sang legenda membuktikan diri piawai membawakan lagu tersebut.

2. Reza Artamevia

Reza Artamevia membawakan lagu Cintakan Membawamu. Lagu tersbeut masuk dalam album Keabadian yang dirilis pada 2000.

3. Burgerkill

Bukan hanya penyanyi pop semata, band metal seperti Burgerkill juga turut membawakan lagu Ahmad Dhani bertajuk Elang. Burgerkill berkolaborasi dengan Ahmad Dhani pada 2021.

Halaman:
1 2 3
