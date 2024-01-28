Alasan Band Slank Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

JAKARTA - Slank mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024, pada 20 Januari silam. Apa yang membuat band tersebut memberikan dukungan pada calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 tersebut?

Abdee Negara, gitaris band Slank mengatakan, keputusan mendukung Ganjar-Mahfud karena yakin keduanya menjadi pilihat tertepat untuk mewujudkan nilai-nilai dan cita-cita yang telah mereka dengungkan sejak tahun 2014.

“Yang jelas, kami tidak akan pernah berubah dari 2014. Bahwa kami bercita-cita untuk reformasi harus tetap berjalan dan kolusi, nepotisme, dan korupsi harus dihilangkan, serta menjaga demokrasi,” katanya.

Abdee meniai, sosok yang paling tepat untuk meneruskan cita-cita tersebut hanyalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Di lain pihak, Bimbim mengatakan, keduanya juga pasangan yang tepat untuk menjalankan program Revolusi Cinta.