HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Band Slank Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Nafisa Tahira , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |14:30 WIB
Alasan Band Slank Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024
Alasan Slank dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Slank mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024, pada 20 Januari silam. Apa yang membuat band tersebut memberikan dukungan pada calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 tersebut? 

Abdee Negara, gitaris band Slank mengatakan, keputusan mendukung Ganjar-Mahfud karena yakin keduanya menjadi pilihat tertepat untuk mewujudkan nilai-nilai dan cita-cita yang telah mereka dengungkan sejak tahun 2014. 

“Yang jelas, kami tidak akan pernah berubah dari 2014. Bahwa kami bercita-cita untuk reformasi harus tetap berjalan dan kolusi, nepotisme, dan korupsi harus dihilangkan, serta menjaga demokrasi,” katanya. 

Abdee meniai, sosok yang paling tepat untuk meneruskan cita-cita tersebut hanyalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Di lain pihak, Bimbim mengatakan, keduanya juga pasangan yang tepat untuk menjalankan program Revolusi Cinta. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
