Biodata dan Agama Abdee Negara, Gitaris Slank yang Dukung Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Biodata dan agama Abdee Negara yang menuai sorotan usai mundur dari jabatannya sebagai komisaris PT Telkom. Hal itu dilakukannya setelah mendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Abdee menjabat sebagai komisaris PT Telkom sejak 28 Mei 2021. Namun dia resmi melayangkan surat pengunduran diri dari perusahaan pelat merah tersebut, pada 19 Januari silam.

“Agar tak ada dusta di antara kita dan untuk menghormati nilai etika, maka saya mengundurkan diri dari kursi komisaris Telkom Indonesia,” kata sang gitaris pada acara deklarasi dukungan Slank terhadap pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Abdi Negara Nurdin lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, pada 28 Juni 1968. Dia mengawali perjalanan musiknya dengan belajar musik di sekolah Farabi milik Dwiki Darmawan saat berusia 20 tahun.

Abdee sejatinya ingin menjadi vokalis. Namun karena kemampuan vokalnya kurang mumpuni, dia memilih fokus menjadi gitaris. Dia sempat bergabung sebagai gitaris band Flash, Interview, dan Enemest.

Dia resmi bergabung dengan Slank mengisi posisi yang ditinggalkan Pay, pada 1997. Tak hanya menjadi gitaris, dia juga berperan sebagai sound engineer, penyanyi latar, dan komposer lagu dalam band tersebut.

Beberapa album fenomenal Slank juga berhasil diproduseri Abdee. Diantaranya ‘Tujuh’ (1997), ‘Mata Hati Reformasi’ (1998), ‘Virus’ (2001), ‘Anthem For The Broken Hearted’ (2009), ‘I Slank U’ (2012), dan ‘Slank Nggak Ada Matinya’ (2013).