IU Raih Sertifikat All-Kill Lewat Lagu Love Wins All

SEOUL - IU berhasil mendominasi seluruh chart musik digital Korea Selatan lewat single terbarunya berjudul Love Wins All, pada 28 Januari 2024, pukul 10.30 KST.

Dengan hasil tersebut, maka Love Wins All tercatat sebagai lagu K-Pop pertama yang meraih setifikat all-kill sepanjang tahun 2024. Sertifikat all-kill diberikan kepada lagu yang mampu berada di peringkat satu seluruh chart musik digital utama di Korea Selatan.

Adapun chart musik digital utama Korea Selatan adalah Melon, Genie, Bugs, Top Songs YouTube Music, VIBE, FLO, dan iChart. Selain itu, lagu tersebut juga sukses mendominasi chart Top Songs iTunes di 23 kawasan berbeda sejak dirilis pada 24 Januari 2024.

Deretan kawasan tersebut, menurut Soompi, tak hanya Indonesia. Lagu itu juga mendominasi chart musik di Hong Kong, Kamboja, Brunei Darussalam, Kazakhstan, Cape Verde, Finlandia, Republik Chechnya, dan Honduras.

IU merilis Love Wins All, pada 24 Januari 2024. Menariknya, video klip lagu tersebut menggaet V BTS sebagai model video klip dan diarahkan oleh Uhm Tae Hwa, sutradara di balik film Concrete Utopia.*

