Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

IU Raih Sertifikat All-Kill Lewat Lagu Love Wins All

Pasopati Baladika , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |19:10 WIB
IU Raih Sertifikat All-Kill Lewat Lagu <i>Love Wins All</i>
IU raih sertifikat all kill lewat lagu Love Wins All. (Foto: EDAM Entertainment)
A
A
A

SEOUL - IU berhasil mendominasi seluruh chart musik digital Korea Selatan lewat single terbarunya berjudul Love Wins All, pada 28 Januari 2024, pukul 10.30 KST. 

Dengan hasil tersebut, maka Love Wins All tercatat sebagai lagu K-Pop pertama yang meraih setifikat all-kill sepanjang tahun 2024. Sertifikat all-kill diberikan kepada lagu yang mampu berada di peringkat satu seluruh chart musik digital utama di Korea Selatan. 

Adapun chart musik digital utama Korea Selatan adalah Melon, Genie, Bugs, Top Songs YouTube Music, VIBE, FLO, dan iChart. Selain itu, lagu tersebut juga sukses mendominasi chart Top Songs iTunes di 23 kawasan berbeda sejak dirilis pada 24 Januari 2024. 

Deretan kawasan tersebut, menurut Soompi, tak hanya Indonesia. Lagu itu juga mendominasi chart musik di Hong Kong, Kamboja, Brunei Darussalam, Kazakhstan, Cape Verde, Finlandia, Republik Chechnya, dan Honduras. 

IU merilis Love Wins All, pada 24 Januari 2024. Menariknya, video klip lagu tersebut menggaet V BTS sebagai model video klip dan diarahkan oleh Uhm Tae Hwa, sutradara di balik film Concrete Utopia.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/206/3156761/blue_dragon_series_awards_2025-qQAI_large.jpeg
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/205/3151155/konser_stayc-rpkh_large.jpeg
Konser STAYC di Jakarta, Penonton: Gak Mau Pulang, Maunya Digoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130675/sunwoo_the_boyz-2haM_large.jpg
Sunwoo THE BOYZ Dihujat Buntut Kontroversi Sikap Tak Sopan, Agensi Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement