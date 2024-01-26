Mertua Sebut Ria Ricis Pelit, Netizen Beri Dukungan

JAKARTA - Ria Ricis tengah menghadapi masalah dengan mertuanya. Ia dituding pelit oleh mertuanya.

Sontak hal ini membuat Ria Ricis sedih. Tangisnya semakin pecah ketika ia mendapatkan dukungan dari netizen.

Seorang netizen lewat akun Tiktok mengunggah foto Ria Ricis. Ia tak percaya dengan tudingan yang menyebut Ria Ricis pelit.

"Gedeg banget gue kalau ada komentar Ria Ricis pelit sama mertua," kata warganet.

Menurut sang netizen, Ria Ricis merupakan salah satu selebgram yan dermawan. Sebab, sang artis sering kali memberikan hadiah kepada para followersnya.