IU Bakal Konser di Indonesia April Mendatang

IU bakal gelar konser H.E.R di ICE BSD, pada April 2024. (Foto: Hancinema)

SEOUL - Lee Ji Eun alias IU bersiap menggelar tur dunia ‘H.E.R’ di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Hal itu diumumkan agensinya, EDAM Entertainment, pada 17 Januari 2024.

IU akan membuka tur ‘H.E.R’ di KSPO Dome, Seoul, Korea Selatan, pada 2 dan 3 Maret 2024. Dia akan melanjutkan konser di venue yang sama. pada 9 dan 10 Maret 2024.

Dari Korea Selatan, dia akan menyapa penggemarnya lewat pertunjukan di Yokohama Arena, Jepang, pada 23 dan 24 Maret 2024. Sementara pada April 2024, dia akan singgah ke Taiwan, Singapura, dan Indonesia.

IU akan menggelar konser ‘H.E.R’ di ICE BSD, Banten, Indonesia pada 27 dan 28 April 2024. Selanjutnya, dia akan singgah ke Hong Kong, Manila, Kuala Lumpur, London, Berlin, Bangkok, dan Osaka.

Selanjutnya, kekasih Lee Jong Suk itu akan memulai turnya di Amerika Serikat, pada Juli 2024. Dia akan berkeliling dari Newark, Atlanta, Washington DC, Rosemont, Oakland, dan Los Angeles.

Sejauh ini, IU akan menggelar tur konser ‘H.E.R’ di 18 kota di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Tak hanya mengumumkan jadwal tur, IU juga akan merilis pra-single dan video musik Love Wins, pada 24 Januari 2024.*

