HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ria Ricis Disebut Pelit Kepada Mertua, Penggemarnya Beri Pembelaan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |08:35 WIB
Ria Ricis Disebut Pelit Kepada Mertua, Penggemarnya Beri Pembelaan
Ria Ricis disebut pelit kepada mertua, penggemar beri pembelaan (Foto: Instagram/riaricis1795)
JAKARTA - Rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan hingga kini masih menjadi sorotan netizen. Pasalnya pernikahan yang baru berjalan 2 tahun itu sudah di warnai dengan kabar keretakan.

Sayangnya, hingga saat ini baik Ricia maupun Ryan masih memilih bungkam dan enggan membeberkan konflik yang tengah mereka hadapi dalam rumah tangga. Terbaru, Ricis bahkan digosipkan gak aku dengan orangtua dari Ryan.

Hal tersebut diketahui usai Ricis mengucapkan terima kasih pada netizen yang membelanya. Ia mengucapkan terima kasih usai dibela lantaran banyak orang yang menganggap jika Ricis memiliki sifat pelit ke mertua.

"Gedek banget gue kalau ada komentar Ricis pelit sama mertuanya. Dia itu salah satu dari ribuan YouTubers paling dermawan, jangankan mertuanya, ke netizen dan orang2 di sekitarnya sering berbagi," bunyi pernyataan fans Ria Ricis, dikutip dari akun Instagram rumpi_gosip.

Ria Ricis

Ria Ricis disebut pelit kepada mertua, penggemar beri pembelaan (Foto: Instagram/rumpi_gosip)


"Dia itu cuman butuh kejujuran, karena itu satu2nya jalan yg menyelamatkan hidup kita di dunia dan akhirat," sambungnya.

Tak lama, Ricis pun muncul dan ikut mengomentari tulisan penggemarnya. Lewat kolom komentar, Ricia tampak berterima kasih dengan tulisan netizen yang membelanya, sambil seolah-olah membenarkan bahwa ia dan mertuanya tengah berkonflik.

“Hiks trimakasi ya gais udh spikup belain aku, kalian juaraa," tutur Ricis.

Sayangnya, tidak diketahui pasti apakah kondisi rumah tangga Ricis dan Ryan sesuai dengan pernyataan penggemar atau sebaliknya. Akan tetapi, keluarga Ricis terutama sang ibu hanya bisa meminta doa untuk rumah tangga anaknya.

