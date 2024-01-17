Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Harris Vriza Minta Netizen Berhenti Menjodohkannya dengan Ria Ricis

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |16:20 WIB
Harris Vriza Minta Netizen Berhenti Menjodohkannya dengan Ria Ricis
Harris Vriza minta netizen berhenti menjodohkannya dengan Ria Ricis (Foto: Instagram/harrisvriza)
A
A
A

JAKARTA - Harris Vriza mendadak masuk dalam dugaan keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan. Di tengah kabar miring tersebut, kini bintang film Dealova 2 tersebut justru diminta netizen untuk mendekati sosok Ricis.

Diketahui, Harris Vriza dan Ria Ricis memang sempat dekat beberapa waktu lalu. Sayangnya, keduanya tidak berjodoh sehingga Ricis pun memilih untuk menikah dengan Ryan.

Usai ramai kembali dijodohkan dengan Ricis, di tengah kabar keretakan rumah tangganya, Harris pun dengan tegas meminta netizen berhenti melakukan hal tersebut. Pasalnya, Ricis dan Ryan adalah sahabatnya.

”Nggak boleh. Aku kan nggak bisa ngelarang orang jodohin sama siapa ya, itu kan hak orang. Cuman kalau dijodohin sama orang ya mohon maaf, jangan. Jangan, aku nggak mau dosa juga,” tegas Harris.

Harris Vriza

Harris Vriza minta netizen berhenti menjodohkannya dengan Ria Ricis (Foto: Instagram/harrisvriza)

”Mereka berdua juga sahabat aku, minta tolong jangan ada lagi yang kayak gitu-gituan ya,” tutur Harris.

Sementara itu, Harris sendiri mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan Ricis. Namun, ia tak menampik jika sering bertemu dengan Ryan.

Akan tetapi, saat bertemu dengan Ryan, Harris membantah bahwa suami Ricis sempat pernah curhat kepadanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
