HOME CELEBRITY TV SCOOP

Minggu Seru Bersama KIKO di Episode Savor The Sea

Pasopati Baladika , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |14:01 WIB
Minggu Seru Bersama KIKO di Episode <i>Savor The Sea</i>
Episode Savor The Sea animasi KIKO. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI akan menghangatkan hari Minggu keluarga Anda dengan menayangkan episode Savor The Sea serial animasi KIKO. Berikut bocoran episodenya. 

Karkus bahagia karena akan merayakan ulang tahunnya. Di lain pihak, Pupus yang pura-pura tidak tahu ternyata sudah mempersiapkan pesta kejutan ulang tahun untuk sahabatnya tersebut bersama Kiko, Poli, dan Lola.

Saat Kiko, Lola, Poli, dan Pupus tengah asyik mendekorasi kafe untuk merayakan ulang tahun Karkus, mereka mendapatkan sebuah kabar tak enak. Karkus berencana meninggalkan Kota Asri! 

Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Karkus berniat meninggalkan Kota Asri? Lalu bagaimana Kiko dan teman-temannya meyakinkan sang sahabat untuk mengurungkan niatnya tersebut? 

Tonton episode Savor The Sea serial animasi KIKO selengkapnya di RCTI, pada Minggu (28/1/2024), pukul 08.00 WIB. Animasi ini juga tayang di MNCTV setiap Senin-Jumat, pukul 06.30 WIB, Sabtu jam 12.00 WIB, dan Minggu pukul 08.00 WIB.

Serial KIKO merupakan produk animasi MNC Animation, unit bisnis MNC Pictures, anak usaha MNC Digital Entertainment, selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. 

Program animasi ini tak hanya menyajikan aksi dan petualang seru, namun juga menyimpan pesan moral seputar persahabatan, kebenaran, pengorbanan, dan perjuangan. Tonton juga animasi KIKO melalui aplikasi RCTI+ dan www.rctiplus.com.*

(SIS)

