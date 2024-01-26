Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Perjuangan Haru Youtuber Teddy Jonathan Bangkit dari Keterpurukan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |01:02 WIB
Perjuangan Haru Youtuber Teddy Jonathan Bangkit dari Keterpurukan
Youtuber Teddy Jonathan (Foto: ist)
JAKARTA - Teddy Jonathan, seorang YouTuber yang pernah menjadi bagian dari channel Kenboo dan USS. Kini dirinya mencoba membangun kariernya sendiri dengan brand AKMJ.MP4 di platform YouTube dan Instagram.

Awalnya, kontennya berfokus pada meme, namun kemudian Teddy beralih menjadi konten kreator Mobile Legends setelah melihat potensi pasar dan mendapatkan kontrak kerja dengan Nimo TV.

Pada perjalanannya, Teddy meraih prestasi sebagai juara kedua dalam lomba editing ALPHAWORKS, dan video YouTube-nya mendapat respon positif dari beberapa YouTuber besar.

Perjuangan Haru Youtuber Teddy Jonathan Bangkit dari Keterpurukan

"Dalam perjalanannya, laptop saya pernah digadaikan karena keterbatasan uang," ungkap Teddy. "Padahal itu satu-satunya aset yang bisa digadaikan saat saya masih SMP karena keluarga saya tidak memiliki biaya yang cukup. Terkadang, laptop yang saya gunakan untuk mengedit harus tertunda beberapa kali."

Sejak SD, Teddy sudah memiliki minat dalam dunia editing dan bercita-cita menjadi YouTuber. "Sejak sekolah, saya sudah memiliki cita-cita untuk menjadi YouTuber, dan tentu saja, saya ingin memperbaiki keuangan keluarga," terusnya.

"Namun, uang bukanlah satu-satunya motivasi saya. Saya memang suka mengedit dan berkarya, dan YouTube adalah media yang paling terkenal saat itu," jelas Teddy.

