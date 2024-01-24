Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis Pria Lakukan Operasi Hidung, Rela Rogoh Kocek hingga Rp1 Miliar

Pasopati Baladika , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |12:17 WIB
5 Artis Pria Lakukan Operasi Hidung, Rela Rogoh Kocek hingga Rp1 Miliar
Artis pria lakukan operasi hidung. (Foto: Ivan Gunawan dan Caren Delano/Instagram/@carendelano)
A
A
A

DERETAN artis pria lakukan operasi hidung alias rhinoplasty. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi keputusan para artis tersebut, dari kepentingan estetika hingga terkait kesehatan. 

Berikut lima artis pria lakukan operasi hidung versi Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber, pada Rabu (24/1/2024).

1.Ivan Gunawan

Desainer 41 tahun ini mengakui, sudah memermak beberapa bagian pada wajahnya, dari dagu, pipi, kelopak mata, bibir, dan hidungnya. Namun untuk hidung, dia mengaku melakukannya di Korea selatan.

 Artis pria akui operasi hidung. (Foto: Ivan Gunawan/Instagram)

“Jadi struktur hidungnya diperbaiki menggunakan tulang rusuk sendiri. Habis sekitar Rp400 juta. Bayar sendiri, bukan endorsement,” tuturnya dalam program takl show Brownis, pada 23 Agustus 2024. 

2.Roy Kiyoshi

Roy Kiyoshi juga pernah memermak mata, dagu, hingga hidungnya. Kepada Roy Purba, pada November 2019, dia mengaku, prosedur itu dilakukannya karena endorsement dengan dana mencapai Rp1 miliar.

 Artis pria akui operasi hidung. (Foto: Roy Kiyoshi/Instagram)

Namun kepada Deddy Corbuzier, Roy mengaku, kapok melakukan oplas karena menganggap hasilnya gagal yang membuat dia dijuluki beauty blender oleh warganet. “Selain itu, oplas lama pemulihannya,” ujarnya. 

3.Caren Delano

Presenter Caren Delano menjalani operasi hidung (rhinoplasty) di Korea Selatan karena alasan kesehatan. Saat remaja, dokter mendiagnosa, dia mengalami penyempitan rongga hidung sebelah kanan. 

Artis pria akui operasi hidung. (Foto: Caren Delano/Instagram)

Kondisi itu, diakui Caren Delano, membuat dirinya jadi sulit bernapas. Untuk mengatasi kondisi tersebut, dia akhirnya menjalani operasi rhinoplasty di Korea Selatan dengan biaya mencapai Rp307 juta.

Halaman:
1 2
