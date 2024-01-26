Kartika Putri Buka Suara Usai Tantang Capres Mengaji

JAKARTA - Kartika Putri akhirnya buka suara untuk merespons soal dirinya, meminta ketiga Calon Presiden mengaji yang menuai komentar miring dari netizen.

Menurut Kartika, keputusan membuat video bermula dari mendengar Presiden Turki mengaji dan suaranya sangatlah merdu. Dari situ muncul keinginannya untuk meminta ketiga Capres mengaji.

Sayangnya keinginannya itu dianggap kontroversial, bahkan sebagian netizen tak terima hingga mengecam keras video permintaannya tersebut.

"Jadi awal cerita video itu adalah aku nonton dulu video dari salah satu presiden Turki kalau nggak salah, beliau ngaji dengan suara yang sangat merdu banget dan aku kaget percaya nggak percaya karena suaranya Masya Allah indah banget," ujar Kartika Putri saat ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2024).

Kartika Putri mengaku hal itu timbul karena guyonan semata kalau dirinya memilih ketiga Capres, asalkan mendengar dulu suara mereka ngaji. Karena ketiganya sama-sama beragama muslim, sehingga pengajian merupakan sesuatu yang penting baginya.

"Aku bilang 'aku belum tahu aku masih sholat istiqoroh masih mencari terbaik tapi pengen, jadinya mendengar para paslon itu ngaji, suaranya merdu aku coblos deh'," ucap Kartika Putri.

"Jadi itu sebenarnya guyonan aku sama followers yang aku rasa obrolan aja hari-hari aku juga orangnya bercandaan," tambahnya.

Namun guyonan itu dianggap merendahkan salah satu capres, sontak membuatnya dirinya diserang netizen terkait pernyataannya tersebut.

Kartika Putri mengaku heran karena karena sedari awal dirinya tidak mempunyai niatan apapun. Apalagi merendahkan salah satu Capres yang dikomentari netizen di kolom akun instagram miliknya.

"Aku nggak ngerti gitu kenapa mereka marah. Itu lihat deh semua konten-konten aku itu bercanda, isinya lawakan. Terus aku jawabin lagi 'cie marah ya, pasti paslonnya nggak bisa ngaji makanya panik', itu tuh cuma becandaan saja. Aku juga nggak tahu, justru aku yakin paslon-paslon aku insyaallah bisa ngaji," jelas Kartika Putri.

