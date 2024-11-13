Alasan Kartika Putri Setop Main Medsos dan Tampil di TV Usai Bercadar

JAKARTA - Kartika Putri tak ingin suaranya didengar pria luar setelah memutuskan hijrah dan bercadar. Saat ini, sang aktris tengah memperdalam agama dengan bercadar.

Keputusan aktris 33 tahun itu untuk hijrah didukung penuh oleh suaminya, Usman bin Yahya. Pasalnya sebagai suami, Habib Usman berkomitmen untuk terus membimbing keimanan istrinya.

“Berniqab kan tidak ada batasan. Karena sebaik-baiknya perempuan adalah di rumah, tidak dilihat lelaki manapun, dan menutup diri dengan baik,” ungkapnya saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada 12 November 2024.

Karena itu, Kartika Putri menyetop segala bentuk unggahan media sosial yang menampilkan suara dan menolak tampil dalam acara TV. “Kalau sekadar ketikan dia tidak masalah. Tapi kalau suara, dia sudah tidak mau,” imbuhnya.

Ibu dua anak itu tak ingin hijrahnya menimbulkan fitnah dan mendatangkan dosa bagi orang lain. Karena itu, dia hanya memilih hadir dalam pengajian dan menjadi narasumber dalam acara keagamaan yang seluruh pesertanya adalah kaum hawa.