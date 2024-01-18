Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kartika Putri Sempat Minta Anaknya Pulang dari Yaman Gegara Konflik Laut Merah

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |15:15 WIB
Kartika Putri Sempat Minta Anaknya Pulang dari Yaman Gegara Konflik Laut Merah
Kartika Putri khawatir dengan kondisi anak angkatnya di Yaman (Foto: Instagram/kartikaputriworld)
A
A
A

JAKARTA - Kartika Putri diketahui memiliki anak sambung perempuan dari pernikahannya dengan Habib Usman Bin Yahya. Saat ini, anaknya yang bernama Syarifah Syahra Tusalwa, diketahui tengah bersekolah di wilayah Yaman.

Hal tersebut jelas membuat Kartika Putri sempat panik, mengingat saat ini tengah ada konflik yang terjadi antara kelompok Houthi dengan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman. Kendati begitu, Kartika Putri mengaku agak sedikit lega lantaran Syarifah mengatakan jika ia tinggal cukup jauh dari lokasi Konflik Laut Merah.

"Kemarin pas lagi video call tanya ke Ipeh, 'Ipeh gimana?' Sebenarnya Yaman itu kan luas, Ipeh itu di daerah Hadramaut, sedangkan yang berkonflik ada di sekitar Red Sea itu. Lumayan jauh dan juga memang Hadramaut ini dilindungi karena kota pelajar," ujar Kartika saat tampil dalam Rumpi No Secret.

Meski agak sedikit lega lantaran lokasi yang cukup jauh, wanita 32 tahun ini mengaku tetap tak bisa tenang memikirkan putrinya di sana. Bahkan ia sempat meminta agar suaminya memulangkan Syarifah ke Indonesia. 

Kartika Putri

Kartika Putri khawatir dengan kondisi anak angkatnya di Yaman (Foto: Instagram/kartikaputriworld)


"Cuma agak lumayan ngeri yang kita hadapi, ini kan bukan manusia yang sportif. Tapi manusia yang tidak punya hati, keprimanusiaan dan sebagainya. Mereka bisa membombardir apa saja," tutur Kartika.

"Kalau aku tetap ngotot sama Habib kalau bisa dibawa pulang dulu, bawa pulang dulu," timpalnya.

Akan tetapi, Habib Usman justru lebih bersikap positif, mengingat Ipeh pun menolak untuk pulang dan kembali ke Indonesia. Bahkan Ipeh pun tetap bersikeras untuk terus menjalani pendidikannya di Yaman.

"Habib beda lagi, mungkin karena keyakinannya, dan anaknya sendiri bilang 'Bun, aku kan ke sini menuntut ilmu agamanya Allah'," kata Kartika.

"Agak lumayan merinding sih dengarnya. 'Kalau ada apa-apa jatuhnya Sahid'. Cuma kan kalau buat aku pribadi, ada suatu kebanggaan tersendiri untuk suamiku dan anak yang punya keyakinan seperti itu. Balik lagi, aku manusia biasa yang fakir ilmu yang berpikirnya boleh nggak fight-nya dengan cara yang lain," sambungnya.

