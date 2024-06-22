Kartika Putri Minta Maaf usai Diduga Sindir Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

JAKARTA - Kartika Putri kembali mendapat cibiran terkait dengan perilakunya di media sosial.

Kali ini setelah menjalani rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Makkah, Kartika Putri diduga menyindir pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang membuat konten di eskalator Masjidil Haram.

Setelah pulang haji, Kartika Putri memberikan klarifikasi. Istri Habib Usman Bin Yahya ini membantah menyindir Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

BACA JUGA: Kartika Putri Tertawa Dituding Sindir Raffi Ahmad dan Nagita Slavina saat Ibadah Haji

"Kami gak ada niatan buat menyindir siapapun. Cuma memang kami mau mengabadikan momen aja di sana. Cuma memang Warganet aja yang nyinyir," kata Kartika Putri di kediamannya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan belum lama ini.

Perempuan yang akrab disapa Karput ini menjelaskan bahwa sebenarnya ia hanya membuat konten semata karena sang suami, Habib Usman adalah sosok suami yang norak.

"Orang kampung itu maksudnya kan udah liat eskalator di Indonesia juga ada eskalator gitu kok baru mau kayak orang pertama kali ketemu eskalator kayak norak. Tapi bukan berarti yang bikin konten di sana norak," jelas Kartika Putri.