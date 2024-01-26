Adab Kartika Putri Disentil Netizen Usai Videonya Bersama Ibu-Ibu Viral

JAKARTA - Kartika Putri belakangan menjadi perhatian netizen usai meminta agar para Capres dan Cawapres Indonesia uji kemampuan mengaji. Para netizen bahkan melayangkan sindiran pada Kartika yang merasa jika dirinya paling benar, mengingat ia merupakan istri dari seorang Habib.

Terbaru, ibu dua anak itu kembali menjadi pembicaraan lantaran video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, wanita yang akrab disapa Karput itu dianggap tidak sopan saat memperlakukan seorang ibu.

Pada video tersebut Kartika Putri terlihat sedang duduk di kursi. Bahkan penampilan istri Habib Usman bin Yahya tersebut terlihat menor lantaran mengenakan riasan tebal dan lipstik warna terang menyala.

Sementara di bawah Kartika Putri, ada seorang ibu-ibu duduk dan tengah berinteraksi dengannya.

Di saat bersama Kartika Putri juga menunjukkan raut wajah jutek. Tak la ia pun menoleh ke samping atas lalu tersenyum sambil menyemprotkan parfum ke tubuh.

Sontak saja video tersebut dikomentari oleh netizen. Selain adab Kartika Putri yang dinilai kurang sopan, ia juga disentil soal aurat.

"Itu aurat tangan dan dagunya keliatan bgt Iho," kata @ratn***.