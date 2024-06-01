Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ditinggal Suami, Kartika Putri Heran Bisa Angkat 2 Galon Air Sekaligus

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |19:40 WIB
Ditinggal Suami, Kartika Putri Heran Bisa Angkat 2 Galon Air Sekaligus
Kartika Putri heran bisa angkat dua galon sekaligus saat ditinggal suami bekerja. (Foto: Instagram/@kartikaputriworld)
A
A
A

JAKARTA - Kartika Putri membuktikan bahwa perempuan bisa mandiri dan melakukan banyak hal sendiri tanpa pasangan. Hal itu terjadi ketika dia harus ditinggal sang suami, Habib Usman Bin Yahya untuk bekerja.

Lewat Instagram, Kartika memperlihatkan bagaimana dia berjalan kaki sambil mengangkat dua galon air minum berkapasitas 15 liter. Satu dipeluknya di bagian depan, lainnya dipanggul menggunakan gendongan kain.

MasyaAllah Tabarakallah, suka heran kalau ada pak suami buka botol minum saja rasanya suka keras. Tapi kalau enggak ada, bawa dua galon pun aku sanggup. Bingung sama teori ini, kok bisa ya?” ujarnya dalam caption unggahannya, seperti dikutip pada Sabtu (1/6/2024).

Mengakhiri keterangannya, Kartika Putri pun menitipkan sebuah pesan untuk sang suami. Dia meminta Habib Usman untuk tidak sering-sering pergi meninggalkannya di rumah. “Takut nanti aku bisa angkat motor,” katanya berseloroh.

Kartika Putri heran bisa angkat dua galon air sekaligus saat ditinggal suami. (Foto: Instagram/@kartikaputriworld)

Unggahan sang artis pun ramai dikomentari warganet. Mereka takjub dengan kekuatan Kartika mengangkat dua galon air minum sekaligus. “Emak-emak strong! Kudu dikasih berlian nih sama Habib,” tutur akun @astri_jule_juliana.

Akun @anika_cahya94 bahkan menggoda Kartika Putri untuk mengantarkan galon air ke rumahnya. “Bisa delivery ke rumah saya enggak, Kak?” kata warganet tersebut yang ditanggapi Kartika dengan, “Tolong jangan ngerepotin aku.”*

(SIS)

