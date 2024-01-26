Tamara Geraldine Sebut Program Ganjar-Mahfud Dukung Penuh Kesejahteraan Rakyat J

JAKARTA – Selebritas Tamara Geraldine menjelaskan program-program Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sangat mendukung kesejahteraan rakyat. Terutama dalam hal kesehatan yang sudah dipikirkan sejak usia dini.

Salah satu program Ganjar-Mahfud yang disinggung Tamara Geraldine adalah uang saku untuk kader Posyandu. Menurutnya, hal ini sangat penting karena selama ini kader atau petugas Posyandu tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat.

“Program-program Unggulan Pak @Ganjar_Pranowo & Pak @MohMahfudMd akan membawa inovasi yang signifikan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui kebijakan uang saku untuk kader Posyandu,” tulis Tamara Geraldine dalam keterangan unggahannya di Instagram pribadinya.

“Keputusan ini mencerminkan pengakuan yang tulus terhadap peran vital kader Posyandu dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di tingkat desa,” sambungnya.

Tamara Geraldine menegaskan dengan memberikan uang saku kepada kader Posyandu, program ini secara langsung memberikan apresiasi terhadap dedikasi mereka dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di desa.

“Uang saku tersebut tidak hanya sebagai bentuk penghargaan, tetapi juga sebagai insentif yang dapat memotivasi kader Posyandu untuk terus berperan aktif dan efektif. Program ini menciptakan lingkungan yang mendukung, mengakui dan menghargai upaya keras dan kontribusi kader Posyandu, sekaligus memperkuat sistem pelayanan kesehatan di tingkat desa,” bunyi keterangan unggahan Tamara Geraldine.

